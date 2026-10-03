Bruno Fernandes mengenakan ban kapten Portugal saat menghadapi Denmark, dan hal serupa diperkirakan akan terulang di Stadion Dragao melawan Norwegia, besok hari Minggu dalam ajang UEFA Nations League, di tengah absennya Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan timnas dengan perasaan marah karena tidak diturunkan.

Gelandang Manchester United itu menyinggung topik tersebut dalam konferensi pers menjelang laga, mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan rekan senegaranya itu.

Di awal pernyataannya, Fernandes menegaskan tidak ada perpecahan di dalam tim: "Saya tidak perlu berbicara dengan rekan-rekan saya, karena kami semua tahu bagaimana mengurus urusan kami. Ada sebuah situasi di timnas yang tidak ada kaitannya dengan para pemain, dan saya rasa peran terpenting yang bisa kami jalankan adalah meraih hasil di dalam lapangan".

Ia melanjutkan: "Soal Cristiano, saya sudah berbicara dengannya, dan apa yang saya katakan kepadanya saya ulangi di sini: yang terpenting, apa pun yang terjadi, Cristiano Ronaldo tidak akan pernah berhenti menjadi simbol terbesar bagi timnas kami, bagi sepak bola di negara kami, dan bagi Portugal, karena apa yang telah ia persembahkan bukan hanya di Portugal, tetapi di seluruh dunia".

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Ia menambahkan: "Ia memiliki tempat yang terjaga, bukan hanya di antara para pemain terbaik sepanjang masa, tetapi juga di hati setiap warga Portugal. Dan yang terpenting adalah kita berhenti memicu perpecahan. Tidak ada perpecahan di dalam timnas, timnas ini satu dan akan tetap demikian, meski ada keriuhan yang mungkin datang dari luar. Setiap rumah harus menyelesaikan masalahnya di balik pintu tertutup, dan saya rasa timnas harus bekerja dengan cara seperti itu".

Fernandes berharap akhir dari krisis ini berjalan baik, dengan mengatakan: "Yang terpenting adalah semuanya berakhir baik bagi semua pihak. Kami sepenuhnya jauh dari urusan ini, dan kami tidak tahu apa pun tentangnya kecuali apa yang kalian katakan dan apa yang kami lihat. Kami menghabiskan banyak waktu di ruang pemain untuk bermain kartu, dan kami berada di luar polemik ini".

"Tidak untuk perpecahan"

Ia menegaskan: "Namun yang saya minta adalah agar negara ini tidak terpecah, tidak memihak salah satu pihak, dan menghormati semua pihak. Pada saat yang sama, Cris adalah dan akan tetap menjadi ikon terbesar bagi timnas kami, dan ia layak mendapatkan penghormatan dari semua orang, terlepas dari siapa yang lebih atau kurang menyukainya".

Ia juga menyinggung kualitas skuad, dengan mengatakan: "Siapa yang akan bermain dan siapa yang tidak, itu keputusan pelatih (Jorge Jesus), dan untungnya itu bukan keputusan saya. Ini membuktikan bahwa kami memiliki kualitas yang besar dalam grup kami, dan pemain-pemain yang bisa bermain di berbagai posisi serta berada di lapangan pada saat yang sama, dan itu adalah hal yang positif".

Pemain Manchester United itu menambahkan: "Berada di timnas adalah hal yang luar biasa, dan tidak seharusnya dipandang secara negatif, baik Anda bermain lebih banyak atau lebih sedikit. Kami semua ingin bermain, mewakili negara kami, dan membuat pelatih pusing".



