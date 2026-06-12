Bruce mengkritik wasit setelah dua pemain Afrika Selatan diusir

Pelatih tim nasional Afrika Selatan asal Belgia, Hugo Broos, mengkritik kualitas wasit setelah timnya kalah 0-2 dari Meksiko dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Tim Bafana Bafana harus bermain dengan 10 orang setelah dua pemainnya, Yaya Situle dan Thimba Zwane, diusir pada menit ke-49 dan ke-84.

Jaringan ESPN menyiarkan pernyataan Bruce dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan, "Kartu merah pertama harus diterima. Pemain lawan sedang berhadapan satu lawan satu dengan gawang dan Situle melakukan pelanggaran terhadapnya, jadi saya bisa memahaminya."

Dia menambahkan, "Namun, kasus kartu merah kedua bisa kita diskusikan. Saya tidak berpikir itu layak mendapat kartu merah."

Dia melanjutkan, "Tidak baik jika dua pemain mendapat kartu merah di pertandingan pertama Piala Dunia. Sekarang kami memiliki dua pemain yang tidak akan ikut serta dalam pertandingan berikutnya."

Dia menekankan, "Tapi kami masih punya banyak pemain, dan jika kami menunjukkan mentalitas yang sama dan bermain dengan cara yang sama, saya yakin kami akan meraih hasil bagus di dua pertandingan berikutnya."

Dia menjelaskan, "Kami punya waktu 7 hari untuk pulih, para pemain ini profesional, jadi saya rasa tidak ada masalah."

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