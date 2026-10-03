Brobbey dan Van Dijk tiba-tiba masuk radar klub top yang sama

Juventus memantau dengan saksama perkembangan Timnas Belanda pada periode jeda internasional ini. Raksasa Italia itu memasukkan Virgil van Dijk dan Brian Brobbey ke dalam daftar incarannya, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport.

Kamis pekan lalu, utusan Juventus hadir di Johan Cruijff ArenA saat Timnas Belanda menghadapi Jerman (1-1). Kabarnya, mereka datang untuk mengamati dua pemain internasional, yakni Brobbey dan Van Dijk.

Brobbey memberi kesan apik pada fase awal pertandingan, sampai ia harus menepi karena cedera setelah 35 menit. Van Dijk sempat mengira dirinya membuka keunggulan lebih awal lewat sundulan, tetapi golnya dianulir.

Meski begitu, Juventus disebut sangat positif terhadap duo tersebut. Van Dijk dinilai sebagai opsi realistis untuk musim panas mendatang, ketika kontraknya di Liverpool berakhir. Brobbey juga akan terus dianalisis lebih lanjut dalam waktu dekat.

Sang penyerang masih terikat kontrak hingga 2029 bersama Sunderland dan diperkirakan akan menelan biaya sekitar 40 juta euro. Namun, menurut La Gazzetta, Juventus memiliki ‘hubungan yang sangat baik’ dengan pihak di sekitar Brobbey, sehingga transfer itu dinilai realistis.

Kedua pemain itu tampaknya menjadi bagian dari rencana yang lebih besar di Juventus untuk memberi suntikan kualitas baru kepada skuad. Sudah bertahun-tahun performa olahraga klub itu mengecewakan.

Sementara itu, Teun Koopmeiners bisa mulai mencari klub lain pada periode transfer mendatang. Pemain berkaki kiri itu nyaris tidak lagi memiliki prospek di Turin. Musim panas lalu Juventus juga sudah ingin melepasnya, tetapi saat itu tidak ada solusi yang cocok.