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Florian Wirtz tampil gemilang dengan gol indah dan assist apik saat Liverpool menang 4-0 atas Manchester United dalam laga bergengsi pada Minggu sore. Bahkan legenda The Reds Jamie Carragher, yang dikenal sebagai pengkritik keras pemain asal Jerman itu, terkesan.

"Itu penyelesaian yang brilian dari Wirtz," kata Carragher saat bertugas sebagai pengamat pertandingan untuk Sky Sports, setelah Wirtz mencetak gol artistik yang membawa timnya unggul 2-0 . Sang gelandang serang menyambut umpan silang Rio Ngumoha yang sulit dijangkau dari jarak lima meter dengan kecerdikan, kendali tubuh, dan sentuhan penuh perasaan. Dengan kaki kirinya, ia mengarahkan bola ke bawah mistar.

Di luar gol itu, Wirtz, yang belakangan tampil gemilang bersama timnas Jerman , juga bermain bagus. Penampilannya menegaskan tren positif yang sudah ia tunjukkan di klub sebelum jeda internasional. Mungkinkah ia segera benar-benar membuat Carragher berpihak kepadanya?

Carragher kerap memosisikan diri sebagai pengkritik utama Wirtz

Mantan bek The Reds itu kerap memosisikan diri sebagai pengkritik utama pemain timnas Jerman tersebut. Pada September, misalnya, ia mengecam penampilan Wirtz dalam kemenangan 1-0 di Bournemouth : "Wirtz sekali lagi bermain sangat buruk. Tidak ada apa-apa darinya. Sama sekali tidak terjadi apa-apa." Saat itu Carragher mengaku khawatir "Wirtz bukan sekadar sedang dalam performa buruk sejak pindah ke Liverpool. Saya pikir apa yang kita lihat memang mencerminkan kemampuannya. Saya sudah mengkhawatirkan Wirtz sekitar dua belas bulan lalu."

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Menjelang akhir laga Liga Primer melawan United pada Minggu, Wirtz, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, melengkapi penampilannya dengan assist untuk gol pemain pengganti Victor Munoz yang memastikan skor akhir 4-0. Ia mengirim umpan terobosan apik kepada pemain asal Spanyol itu. "Suasana setelah pertandingan luar biasa. Saya akan menikmatinya. Ini benar-benar sore yang menyenangkan," kata Wirtz seusai laga kepada Sky. "Saya merasa sangat baik. Namun, itu juga karena tim terus berkembang dan semakin baik. Ketika menjadi bagian dari tim itu, Anda sendiri juga menjadi lebih baik. Saya hanya menikmatinya."

Getty Images

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Mantan penyerang timnas Inggris Daniel Sturridge, eks bintang Liverpool lainnya, turut melontarkan pujian kepada Wirtz. Pemain berusia 23 tahun itu membuatnya terkesan antara lain lewat daya jelajah dan kemampuan menekannya, "tetapi sekarang kita juga melihat ia mulai menampilkan permainan terbaiknya. Saya rasa ia belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, ia mulai menemukan ritmenya dan semakin memahami apa yang dibutuhkan agar semuanya berjalan baik," kata Sturridge.

Florian Wirtz tampil prima di Liverpool: "Sekarang ia menunjukkan kemampuan sesungguhnya"

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp tentu belakangan memberikan pengaruh positif kepada Wirtz, tegas pria berusia 37 tahun itu. Namun, pelatih Liverpool Andoni Iraola juga patut mendapat pengakuan atas caranya menangani mantan pemain Leverkusen tersebut. "Pelatih menunjukkan kepercayaan besar kepadanya. Berkali-kali muncul pertanyaan apakah ia benar-benar cukup bagus. Apakah ia seharusnya bermain. Namun, sekarang ia menunjukkan kemampuan sesungguhnya."

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Perlahan tetapi pasti, Wirtz memperlihatkan kepada semua orang "mengapa mereka membayar begitu mahal untuknya. Saya berharap ia menunjukkan lebih banyak lagi penampilan seperti ini untuk klub," kata Sturridge.

Wirtz, yang pindah dari Bayer Leverkusen ke Liverpool pada 2025 dengan biaya transfer 125 juta euro, menjalani musim debut yang naik-turun di Anfield Road. Musim ini, ia semakin mampu beradaptasi dan tampil prima selama beberapa pekan terakhir. Kini ia telah mencatatkan tiga gol dan enam assist dalam 16 penampilan musim ini.