Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Brighton menderita pukulan awal, Liverpool unggul cepat

Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Liverpool
Brighton & Hove Albion
Premier League
F. Kadioglu
Inggris
Turki

Awal yang menegangkan

Brighton mengalami pukulan dini dalam laga melawan Liverpool di Stadion Anfield, Minggu malam, pada pekan kedelapan Liga Primer Inggris.

Pukulan tersebut datang akibat cedera yang dialami bek Ferdi Kadioglu setelah berbenturan dengan Ryan Gravenberch, hingga ia harus meninggalkan lapangan pada menit keenam dan digantikan oleh Kostoulas.

Brighton tampil impresif sejak awal musim ini, mengoleksi 16 poin dari 7 pertandingan pertama dan menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Primer.

Sementara di sisi lain, Liverpool mengumpulkan 13 poin di peringkat kelima.

Liverpool unggul atas Brighton pada menit ke-17 melalui Florian Wirtz, lalu Alexander Isak menambah gol kedua pada menit ke-21.

Perlu dicatat bahwa Brighton memiliki lini serang terkuat di Liga Primer pada musim ini, dengan para pemainnya telah mencetak 23 gol.



SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google