Brighton mengalami pukulan dini dalam laga melawan Liverpool di Stadion Anfield, Minggu malam, pada pekan kedelapan Liga Primer Inggris.

Pukulan tersebut datang akibat cedera yang dialami bek Ferdi Kadioglu setelah berbenturan dengan Ryan Gravenberch, hingga ia harus meninggalkan lapangan pada menit keenam dan digantikan oleh Kostoulas.

Brighton tampil impresif sejak awal musim ini, mengoleksi 16 poin dari 7 pertandingan pertama dan menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Primer.

Sementara di sisi lain, Liverpool mengumpulkan 13 poin di peringkat kelima.

Liverpool unggul atas Brighton pada menit ke-17 melalui Florian Wirtz, lalu Alexander Isak menambah gol kedua pada menit ke-21.

Perlu dicatat bahwa Brighton memiliki lini serang terkuat di Liga Primer pada musim ini, dengan para pemainnya telah mencetak 23 gol.







