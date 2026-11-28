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Brighton & Hove Albion menempatkan Artem Stepanov dalam daftar incaran utama. Menurut Sky Sports, striker Ukraina milik FC Utrecht itu juga diminati sejumlah klub Premier League lainnya.

Stepanov, yang baru berusia 19 tahun, tampil mengesankan bersama FC Utrecht sepanjang setahun terakhir. Klub asal Utrecht itu kembali meminjamnya dari Bayer Leverkusen pada musim panas.

Dalam negosiasi tersebut, FC Utrecht juga mendapatkan opsi pembelian. Menurut BILD, nilai opsi itu mencapai empat juta euro.

FC Utrecht dapat mempermanenkan Stepanov dengan harga tersebut, lalu menjualnya ke Brighton untuk meraih keuntungan. FC Utrecht menggunakan skema yang sama saat menjual Ryan Flamingo ke PSV.

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Menurut Transfermarkt, striker berusia 19 tahun itu kini sudah bernilai sepuluh juta euro. Pelatih Brighton Fabian Hürzeler sangat mengagumi penyerang Ukraina tersebut dan ingin segera merekrutnya.

Stepanov mengawali musim VriendenLoterij Eredivisie saat ini dengan sangat baik. Ia mencetak lima gol dalam lima laga pertama sebelum cedera pergelangan kaki menghambatnya.

Cedera itu membuatnya absen selama beberapa pekan. Akibatnya, ia juga harus melewatkan kesempatan menjalani debut bersama tim nasional Ukraina.

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Sky Sports tidak menyebutkan dalam artikelnya apakah Brighton ingin merekrutnya pada bursa transfer musim dingin atau menunggu hingga bursa transfer musim panas.

Stepanov akan menghadapi ADO Den Haag bersama FC Utrecht pada Minggu siang. Mark Otten akan berada di bangku cadangan sebagai pelatih sementara.