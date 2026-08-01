Klub Inggris Brentford resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Mali Mamadou Sangare dari klub Prancis Lens, dalam sebuah transfer rekor senilai 45 juta euro, yang menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub London tersebut, di tengah gelombang pengeluaran luar biasa yang tengah dilakukan klub-klub Liga Primer Inggris.

Klub menegaskan dalam pernyataan resmi bergabungnya pemain berusia 24 tahun tersebut, yang nilainya melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama Dango Ouattara yang pindah musim panas lalu dengan nilai 43 juta euro.

Sangare, yang lahir di Bamako pada tahun 2002, datang dengan rekam jejak yang mengesankan setelah musim luar biasa bersama Lens, di mana ia menjadi elemen utama dalam meraih posisi kedua di Liga Prancis dan meraih gelar Piala Prancis, dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 4 assist dalam 33 pertandingan selama musim pertamanya di Prancis.

Pierre Sage, mantan pelatihnya di Lens dan pelatih Crystal Palace saat ini, memuji kemampuan pemain asal Mali tersebut dengan mengatakan: "Efektivitasnya dalam merebut bola dan membawa permainan ke depan adalah sesuatu yang langka saat ini. Ia memiliki hubungan yang sangat positif dengan permainan, ia adalah pemain yang penuh vitalitas, dan begitu ia mendapatkan bola, ia ingin bermain."

Sementara itu, mantan rekan setimnya Malang Sarr memuji kematangan pemain internasional tersebut, dengan menegaskan: "Sejak sesi latihan pertama, semua kualitas positif yang saya dengar tentangnya terbukti. Kematangannya benar-benar mengagumkan, ia tidak ragu untuk meminta bola atau mengumpannya, ia menikmati duel di kedua arah, dan ia memiliki kemampuan untuk membangun serangan serta menuntaskan serangan dengan sukses."

Sangare telah menjalani perjalanan profesional yang beragam meski usianya masih muda, di mana ia pindah dari negaranya Mali ke klub Austria Salzburg pada tahun 2020, sebelum Rapid Wina bertaruh padanya dengan nilai 1,7 juta euro, kemudian Lens menginvestasikan 13 juta euro untuknya musim panas lalu, sehingga ia mencatatkan lonjakan finansial yang sangat besar mencapai lebih dari 3 kali lipat dalam satu tahun.

Transfer ini merupakan bagian dari gelombang pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Primer Inggris, di mana 8 klub memecahkan rekor mereka selama bursa transfer musim panas saat ini, dipimpin oleh Chelsea yang membayar 138 juta euro untuk merekrut Morgan Rogers, Manchester City dengan 135 juta untuk Elliot Anderson, dan Tottenham dengan 108 juta untuk Sandro Tonali.

Melalui transfer ini, Brentford berupaya menutup potensi kekosongan di lini tengah setelah kepergian Jordan Henderson yang diperkirakan akan bergabung dengan Chelsea, dalam rangka ambisi klub untuk terus berkembang dan bersaing di liga yang semakin ketat dari musim ke musim.