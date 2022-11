Selebrasi Berkelas Sang Penakluk Man City Ivan Toney Untuk Gareth Southgate Yang Mengabaikannya Di Skuad Inggris!

Kamis lalu, Inggris mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Tak ada nama striker Brentford Ivan Toney meski dia menjalani musim hebat di edisi 2022/23.

Hal itu tak lantas membuat sang striker patah arang. Sabtu ini, dia membuat kejutan besar di Etihad Stadium dengan menjadi penentu kemenangan Brentford atas Manchester City dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris.

Toney benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan Pep Guardiola. Kendati bermain di hadapan publik lawan, dia tampil penuh percaya diri.

Buktinya, laga baru berjalan seperempat jam, Toney berhasil membungkam loyalis The Citizens. Tandukannya tak kuasa diredam kiper Ederson. Man City sempat kembali ke trek ketika gol Phil Foden di pengujung babak pertama menetralkan keadaan.

Akan tetapi, Toney menjadi pembeda di injury-time. Setelah digempur bertubi-tubi oleh Erling Haaland cs yang super-ngotot mencari gol kemenangan demi merebut puncak klasemen dari genggaman Arsenal, Brentford yang dipimpin Toney melakukan serangan balik cepat.

Serangan balik tak terduga itu berujung brace emosional dari Toney untuk mengubur Man City di depan pendukung sendiri. skor akhir 2-1 untuk kemenangan sensasional The Bees.

