Vincent Kompany, pelatih kepala klub Jerman Bayern Munich, mengalami gangguan kesehatan mendadak pada hari Jumat, setelah dirinya pingsan di markas latihan klub di jalan "Säbener Straße", lalu dibawa ke salah satu rumah sakit di kota Munich menggunakan mobil ambulans, menurut yang diberitakan surat kabar Jerman "Bild".

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah pelatih asal Belgia berusia 40 tahun itu berhenti untuk menyaksikan sebagian dari latihan tim Bayern Munich U-23, usai berakhirnya sesi latihan tim utama.

Sebelum itu, sebuah helikopter mendarat di markas latihan, di tengah ketiadaan informasi resmi dari klub mengenai detail kondisi kesehatannya.

Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Kompany menderita infeksi virus yang memengaruhi kondisi kesehatannya, meskipun ia terus menjalankan tugas-tugasnya selama periode lalu, termasuk memimpin Bayern Munich meraih kemenangan besar atas Leipzig dengan skor 6-1 pada hari Sabtu lalu.

Menurut laporan tersebut, Kompany terpaksa berbaring sejenak di atas sofa di dalam ruang ganti di stadion "Allianz Arena", saat jeda antara dua babak pertandingan dan setelah berakhirnya pertandingan.

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Setelah beristirahat sebentar usai peluit panjang, laporan menyebutkan bahwa ia mulai menganalisis beberapa cuplikan laga di laptopnya, tetapi ia menyerahkan pelaksanaan wawancara kepada para direktur olahraga.

Pelatih asal Belgia itu absen dari latihan di markas "Säbener Straße" pada hari Senin, sementara surat kabar "Sport Bild" mengisyaratkan bahwa ia menjalani pemeriksaan medis menyeluruh yang baru, yang diawasi oleh para dokter, di antaranya dokter tim Profesor Roland Schmidt.

Krisis kesehatan sebelum menghadapi Arsenal

Kompany tidak mampu memimpin sesi latihan terakhir sebelum menghadapi klub Inggris Arsenal di Liga Champions Eropa, dan ia juga absen dari konferensi pers yang mendahului pertandingan, sehingga asistennya Aaron Danks yang berusia 43 tahun yang menangani wawancara dengan media.

Danks saat itu mengatakan: "Hal terpenting yang kami dorong kepadanya saat ini adalah beristirahat dan mengambil waktu yang ia butuhkan, berapa pun lamanya periode ini."

Meski mengalami gangguan kesehatan, Kompany kembali ke bangku cadangan selama laga melawan Arsenal yang berakhir imbang 2-2, sebelum ia berbicara tentang penderitaannya akibat virus, menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak memberi tubuhnya istirahat yang cukup.

Pelatih Bayern Munich itu mengatakan usai pertandingan: "Sebagai seorang pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya dan menyelesaikan segalanya. Saya terserang virus yang kuat pekan lalu, dan tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya, lalu datang momen ketika tubuh saya berkata kepada saya: berhenti sekarang!"

Detail kondisi kesehatan Kompany dan kronologi pemindahannya ke rumah sakit masih belum jelas hingga saat ini, menunggu informasi resmi dari Bayern Munich mengenai keadaan pelatih asal Belgia tersebut.