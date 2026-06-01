Brasil semakin percaya diri dan tampil gemilang dalam laga perpisahan menjelang Piala Dunia

Brasil berhasil memenangkan pertandingan perpisahan mereka dengan skor telak pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Panama, yang saat ini menduduki peringkat ke-33 dalam daftar peringkat FIFA, nyaris tak berdaya dan kalah dengan skor 6-2. Oleh karena itu, sisa pertandingan menuju Piala Dunia harus dimanfaatkan agar mereka dapat berangkat ke Amerika Serikat dengan semangat yang tinggi.

Pelatih kepala Carlo Ancelotti belum bisa mengandalkan bintang utama Neymar. Penyerang tersebut mengalami cedera dan kemungkinan harus melewatkan awal Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka melawan Maroko. Pemain Santos ini tetap sangat populer: para penggemar menyanyikan namanya dengan lantang dan para pemain Panama mengantre setelah pertandingan untuk berfoto dengannya.





Tanpa Neymar, namun dengan susunan pemain inti yang kuat, Brasil memulai pertandingan dengan agresif. Hanya dua menit berlalu, Vinícius Júnior membuka skor: setelah dribel yang apik, penyerang Real Madrid itu melepaskan tendangan keras dari jarak sekitar 20 meter yang menghujam jaring gawang.

Tim tamu sempat menyamakan kedudukan, setelah Matheus Cunha secara tidak sengaja mengubah arah bola dari tendangan bebas. Namun, menjelang akhir babak pertama, Casemiro kembali membawa Brasil unggul. Gelandang tersebut menyundul umpan silang tajam dari Vinícius: 2-1.

Setelah jeda, skor terus bertambah. Pertama, penyerang Bournemouth Rayan memanfaatkan kesalahan dalam membangun serangan, lalu beberapa menit kemudian Lucas Paquetá mengakhiri semua keraguan dengan tendangan yang tepat sasaran: 4-1.

Igor Thiago kemudian mencetak gol kelima dari titik penalti, dan gelandang Botafogo, Danilo, menutup pertandingan dengan gol keenam, sepuluh menit sebelum waktu habis.

Panama memang sempat membalas, tetapi hal itu tidak mengubah hasil akhir: 6-2 di Maracanã, Rio de Janeiro.