Timnas Brasil kembali unggul dalam hal jumlah gol atas timnas Jerman di tengah persaingan historis yang terjadi di antara keduanya di ajang Piala Dunia.

Timnas Brasil meraih kemenangan berharga atas Skotlandia dengan skor 3-0 pada Kamis pagi ini dalam pertandingan ketiga dan terakhir Grup C Piala Dunia 2026.

Kemenangan ini membawa Seleção lolos ke babak kedua sebagai juara grup, dan kini menanti lawan dari runner-up Grup 6.

Baca juga:

Jimat untuk merebut kembali gelar Piala Dunia? Vinícius mengulangi prestasi 4 legenda Brasil

Menurut statistik "Stats Foot", timnas Brasil kini memimpin sendirian daftar tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 244 gol, unggul 3 gol dari Jerman.

Timnas Brasil memasuki turnamen edisi ini sebagai pemuncak daftar dengan 237 gol, unggul 5 gol atas Jerman, namun kemenangan telak "La Máquina" atas Curaçao di laga pembuka memanaskan persaingan di antara keduanya.

Di sisi lain, timnas Brasil mencetak tiga gol dalam dua pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak edisi 2006, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Haiti pada putaran kedua.

Menurut sumber yang sama, timnas Brasil mempertahankan kebiasaannya lolos sebagai juara grup di Piala Dunia dalam rentetan yang telah berlangsung sejak 1982.