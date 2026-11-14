Brasil Kejutkan Barcelona dengan Keputusan Aneh soal Raphinha

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Kapten timnas Brasil, Raphinha, bintang Barcelona, menerima kartu merah dalam laga negaranya melawan Jepang, dan akan absen pada pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada Selasa mendatang melawan Singapura.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Raphinha akan tetap berada di kamp Brasil di Singapura, sehingga memicu krisis baru antara Federasi Sepak Bola Brasil dan Barcelona.

Pertandingan yang diikuti Raphinha selama 71 menit di lapangan itu menyaksikan akhir yang dramatis, setelah bintang Barcelona dan pelatih Carlo Ancelotti diusir keluar, menyusul protes mereka atas gol terakhir Jepang, yang didahului oleh pelanggaran jelas terhadap Joao Gomes.

Timnas Brasil dijadwalkan menjalani pertandingan kedua di Stadion Nasional di Singapura pada Selasa mendatang, dan Raphinha tidak akan bisa tampil karena harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Carlo Ancelotti juga tidak akan bisa duduk di bangku cadangan, sehingga pelatih asal Italia itu harus menunjuk salah satu anggota staf teknisnya untuk memimpin timnas Brasil selama pertandingan.

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Dalam situasi ini, masuk akal apabila Raphinha dicoret dari daftar skuad Brasil agar ia bisa mempercepat jadwal kepulangannya ke Barcelona, karena inilah aturan yang biasa diterapkan Federasi Sepak Bola Brasil dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan kualifikasi Amerika Selatan menuju Piala Dunia.

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Namun, kali ini hal itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Hal tersebut ditegaskan oleh Rodrigo Caetano, Koordinator Eksekutif Umum untuk timnas putra Brasil, di zona campuran Stadion Nasional di Singapura.

Caetano berkata di hadapan sejumlah media, "Raphinha akan tetap tinggal. Saat ini, ia akan terus bersama kami... Tidak ada gunanya ia pergi, karena ia adalah salah satu pemimpin kami."

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Terkait Ancelotti, pejabat Brasil itu menjelaskan, "Kami akan menyelesaikannya nanti, dengan tenang, dan mempelajari siapa sosok yang akan menggantikan pelatih dengan cara terbaik yang mungkin, karena kami memiliki staf teknis yang sangat berkualitas, yang mencakup banyak nama bagus, dan kami akan membagi tugas di antara mereka."

Hingga pemberitahuan lebih lanjut, Raphinha akan terus berada di kamp timnas Brasil di Singapura. Jika skenario ini terwujud, sesuai dengan apa yang disampaikan pejabat eksekutif tertinggi di Federasi Sepak Bola Brasil, maka pemain tersebut tidak akan bisa memulai perjalanan pulang ke Barcelona, yang jaraknya sekitar 11 ribu kilometer dan memakan waktu lebih dari 12 jam penerbangan, sebelum Selasa mendatang, setelah berakhirnya pertandingan, yang hanya bisa disaksikan kapten Barcelona dan timnas Brasil itu dari tribune.

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Dengan demikian, pemain Brasil tersebut akan terlambat memulai persiapannya dan proses penyesuaian kembali dengan waktu lokal Barcelona, karena perbedaan waktu antara kota Catalonia itu dan Singapura mencapai 7 jam, menjelang pertandingan Barcelona berikutnya di Liga, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 22 November, ketika menjamu Villarreal di Stadion Spotify Camp Nou.

Pada pekan berikutnya, tim asuhan pelatih Hansi Flick akan menjalani perjalanan terjauhnya selama fase pertama Liga Champions Eropa, ketika menghadapi klub Sabah FC di Stadion Olimpiade di Baku, ibu kota Azerbaijan, pada Rabu 25 November.

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Jarak perjalanan itu akan mencapai sekitar 4 ribu kilometer, sementara perjalanan dengan pesawat akan memakan waktu lebih dari 5 jam.