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Pergerakan seputar masa depan Brahim Diaz kini bukan lagi sekadar spekulasi tentang pemain yang perannya menurun dalam perhitungan Real Madrid. Situasinya justru semakin menarik setelah sejumlah laporan mengungkap bahwa Los Blancos berniat mengamankan bintang asal Maroko itu dengan kontrak jangka panjang dan klausul pelepasan yang fantastis, sementara Besiktas terus bergerak untuk meyakinkannya menjalani petualangan baru jauh dari Santiago Bernabeu.

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Di antara keinginan Real Madrid untuk mengamankan masa depan sang pemain hingga 2031 dan upaya klub Turki itu memanfaatkan menurunnya menit bermainnya untuk menggodanya dengan proyek olahraga baru, Brahim Diaz kini berada di fase krusial yang bisa menentukan arah masa depannya dalam waktu dekat, terlebih dengan semakin dekatnya bursa transfer musim dingin.

Program "El Chiringuito" asal Spanyol mengungkap bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Brahim Diaz untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031. Langkah ini mencerminkan keteguhan manajemen klub untuk mempertahankan jasa pemain asal Maroko itu dan keinginan mereka untuk menjadikannya bagian dari proyek olahraga jangka panjang.

Menurut laporan tersebut, kontrak baru itu memuat klausul pelepasan raksasa senilai 1 miliar euro. Angka ini mencerminkan kebijakan Real Madrid dalam melindungi bintang-bintangnya dengan kontrak yang persyaratan finansialnya sulit dijangkau klub lain, sekaligus mengirimkan pesan jelas mengenai posisi sang pemain dalam perhitungan klub.

Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Diaz secara resmi pekan depan, sehingga mengakhiri spekulasi seputar masa depannya dan menegaskan bahwa manajemen tidak memandang situasinya saat ini sebagai alasan yang cukup untuk melepasnya.

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Namun, perpanjangan kontrak tidak serta-merta berarti jalan sang pemain untuk mendapatkan peran lebih besar di tim sudah terbuka lebar. Apalagi, catatan penampilannya musim ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana ia mampu menembus perhitungan staf pelatih yang dipimpin Jose Mourinho.

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Mourinho Persempit Ruang Tampil Sang Bintang Maroko

Brahim Diaz menjalani musim yang sulit dari sisi menit bermain bersama Real Madrid. Kehadirannya merosot cukup mencolok, dengan hanya mengoleksi 149 menit di ajang La Liga, catatan yang tidak sebanding dengan ambisi sang pemain maupun ekspektasi yang mengiringi awal musim.

Sejauh ini, Diaz belum menunjukkan performa yang cukup untuk meyakinkan Mourinho mengubah pilihan taktiknya dan memberinya ruang lebih besar di skuad, di tengah persaingan ketat yang ia hadapi di lini serang.

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Tugas pemain asal Maroko itu terasa sangat rumit di posisi playmaker, tempat ia bersaing dengan Jude Bellingham dan Arda Guler, yang sama-sama memiliki keunggulan jelas dalam perhitungan sang pelatih asal Portugal.

Peluang Diaz juga tidak jauh lebih baik ketika ia dimainkan di dekat sayap, mengingat banyaknya opsi menyerang di tim. Hal ini membuatnya sulit mendapatkan menit bermain reguler pada fase saat ini.

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Meski demikian, situasi sang bintang Maroko tidak bisa disebut sebagai pembekuan total, sebab ia masih masuk dalam perhitungan Mourinho, yang belum sepenuhnya mencoretnya dari daftar pilihan. Akan tetapi, minimnya menit bermain yang terus berlanjut bisa mendorong sang pemain untuk mengevaluasi ulang posisinya, terutama jika ia tidak mendapatkan jaminan mengenai perannya pada paruh kedua musim.

Besiktas Bergerak dari Madrid hingga ke Keluarga Pemain

Di saat Real Madrid berupaya mengamankan masa depan Diaz dengan kontrak baru, Besiktas terus berusaha meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Liga Turki pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Surat kabar Turki "Fotospor" mengungkap langkah baru klub tersebut, setelah mereka menjamu Abdelkader Diaz, ayah sang bintang Maroko, di Istanbul selama tiga hari. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekati keluarga pemain dan mengetahui sikap mereka terhadap gagasan kepindahan tersebut.

Kunjungan itu diwarnai pertemuan antara ayah Diaz dengan Presiden Besiktas, Serdar Adali, serta pelatih asal Italia Vincenzo Italiano. Kedua pihak membahas kemungkinan bergabungnya sang pemain ke tim, sekaligus memaparkan proyek olahraga yang hendak ditawarkan klub untuk meyakinkannya menjalani petualangan baru di Turki.

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Ini bukan upaya pertama dari Besiktas. Sebelumnya, sudah ada komunikasi langsung dengan sang pemain, setelah Brahim Diaz menggelar pertemuan melalui panggilan video dengan pelatih asal Italia tersebut pada akhir Oktober lalu, dengan persetujuan manajemen Real Madrid.

Dalam pertemuan itu, Italiano berupaya menjelaskan visi taktiknya dan peran yang bisa dijalankan Diaz dalam timnya, sekaligus memaparkan ambisi klub pada fase berikutnya.

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Menurut laporan media Turki tersebut, pertemuan itu meninggalkan kesan positif bagi pemain asal Maroko itu. Hal ini mendorong petinggi Besiktas untuk mengintensifkan langkah mereka, beralih dari komunikasi langsung dengan sang pemain ke membuka jalur komunikasi dengan anggota keluarganya.

Presiden Besiktas Bersiap Bernegosiasi dengan Real Madrid

Kunjungan ayah Brahim Diaz ke Istanbul tidak hanya diisi dengan pertemuan manajerial dan teknis, tetapi juga mencakup menyaksikan laga Besiktas melawan Genclerbirligi, serta pertemuan baru dengan pelatih Vincenzo Italiano.

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Dalam pertemuan itu, sang pelatih asal Italia berupaya menjelaskan bagaimana ia berencana memanfaatkan potensi pemain asal Maroko tersebut dan peran yang diharapkan darinya di tim, dalam upaya memperkuat keyakinannya terhadap proyek olahraga yang ditawarkan.

Usai kunjungan tersebut, Abdelkader Diaz kembali ke Spanyol, sementara klub Turki itu menanti untuk mengetahui sikap keluarga terhadap tawaran tersebut dan sejauh mana kesiapan sang pemain untuk menjalani petualangan baru jauh dari Real Madrid.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Presiden Besiktas, Serdar Adali, berencana terbang ke ibu kota Spanyol, Madrid, untuk bertemu petinggi Los Blancos dan memulai negosiasi terkait perekrutan Diaz, jika mendapat sinyal positif dari keluarga sang pemain.

Manajemen klub Turki itu menyadari bahwa mendapatkan persetujuan sang pemain dan orang-orang terdekatnya merupakan langkah pertama sebelum memasuki negosiasi langsung dengan Real Madrid. Terlebih, merampungkan transfer ini tidak akan mudah mengingat Diaz terikat kontrak baru hingga 2031 dengan klausul pelepasan mencapai 1 miliar euro, sebagaimana diungkap program "El Chiringuito".

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Dengan demikian, benang masa depan Brahim Diaz kini saling terjalin antara proyek jangka panjang Real Madrid dan ambisi Besiktas memanfaatkan situasinya saat ini. Keputusan akhir pun bergantung pada keinginan sang pemain untuk mendapatkan peran lebih besar dan sejauh mana Los Blancos bersedia melepas jasanya pada bursa transfer Januari.