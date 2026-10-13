Khalid Boulahrouz, mantan pemain internasional Belanda, memperingatkan Frenkie de Jong soal sulitnya merebut kembali tempat di susunan utama Barcelona, di tengah persaingan yang dinanti dengan Pedri untuk satu posisi di lini tengah, sembari menegaskan bahwa tempat Rodri di skuat asuhan Hansi Flick tak bisa diganggu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Boulahrouz menilai bahwa kembalinya De Jong ke lapangan tidak otomatis berarti ia akan merebut kembali tempatnya sebagai pemain inti Barcelona, setelah kedatangan Rodri mengubah lanskap persaingan di lini tengah klub Catalan tersebut. Hal itu memaksa pemain Belanda itu menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibanding sebelum ia mengalami cedera.

Boulahrouz menegaskan bahwa Rodri tidak mungkin dikeluarkan dari perhitungan Hansi Flick. Ia berkata: "Selama Rodri ada, saya pikir posisi itu akan tetap menjadi miliknya. Dia pemain inti yang tak terbantahkan, dan gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Dia memotong bola, berkontribusi dalam serangan, dan memberi dampak langsung. Dia pilihan terbaik untuk peran itu," demikian pernyataannya dalam program "Ziggo Sport".

Dengan keberadaan Rodri di depan lini belakang, serta Dani Olmo atau Fermin Lopez yang biasanya menempati posisi lebih ke depan di lini tengah, Frenkie akan terpaksa bersaing langsung dengan Pedri untuk satu tempat tersisa di tengah lapangan.

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Boulahrouz berkata sambil tertawa: "Akan ada pertarungan sengit antara Pedri dan Frenkie," lalu menambahkan: "Keduanya pemain hebat. Dan bagi saya, tentu saja saya menikmati menyaksikan Frenkie bermain. Meski demikian, keduanya pemain yang berbeda. Frenkie biasanya menjadi pilihan pertama rekan-rekannya saat memulai pembangunan serangan, dan dia pemain penting bagi tim baik dengan maupun tanpa bola."

Mantan pemain internasional Belanda itu menjelaskan perbedaan di antara kedua pemain tersebut: "Pedri sedikit lebih fokus pada upaya maju ke arah para pemain depan, karena dia menjalankan peran sebagai penghubung antara lini tengah dan serangan. Sementara Frenkie lebih mendekati tipe pemain penghubung, dan pemain pertama yang dicari rekan-rekannya saat memulai pembangunan serangan dari belakang."

Meski persaingan di antara kedua pemain itu sudah di depan mata, Boulahrouz tidak menutup kemungkinan adanya solusi taktis yang memungkinkan pelatih asal Jerman itu memainkan ketiganya bersama-sama di lini tengah. Ia berkata: "Saya pikir mereka juga mampu bermain bersama dengan sangat baik sebagai trio."

Frenkie, yang kontraknya dengan Barcelona berlaku hingga tahun 2029, sedang menjalani tahap akhir pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya selama Piala Dunia.

Tantangan berikutnya bagi dirinya adalah meyakinkan Flick bahwa ia layak merebut kembali tempatnya di lini tengah yang juga diisi Marc Bernal dan Gavi.

Pada waktu yang sama, muncul laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu bahkan mempertimbangkan kemungkinan memanfaatkan De Jong di posisi bek tengah.



