Klub Prancis, Lille, mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asal Aljazair mereka, Nabil Bentaleb, hingga musim panas 2028.

Situs resmi Lille menyebutkan bahwa Bentaleb, yang berusia 31 tahun dan baru-baru ini tampil di Piala Dunia 2026, menandatangani kontrak baru dengan tim Prancis tersebut.

Nabil Bentaleb merupakan salah satu elemen utama di lini tengah Lille, berkat kualitas teknis yang tinggi, kemampuannya melakukan umpan panjang, serta sifat kepemimpinannya, di mana ia telah menjalani 81 pertandingan dengan seragam tim.

Pemain Aljazair itu berkata dalam pernyataan kepada situs resmi klubnya, "Saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan saya bersama Lille. Sangat penting bagi saya untuk tetap bertahan di sini, tujuan saya dan tujuan klub selaras, dan kami memiliki keinginan bersama untuk mewujudkan hal-hal indah."

Ia melanjutkan, "Bertahan di Lille adalah hal yang logis bagi saya, karena klub ini memberi saya kesempatan untuk terus bermain sepak bola, dan saya sangat bangga akan hal itu."

Ia menegaskan, "Saya sangat menantikan untuk kembali ke tim dan bekerja sama dengan staf pelatih yang baru. Saya merasa sangat bersemangat untuk kembali ke lapangan."

Lille bersiap untuk tampil di Liga Champions Eropa, setelah menyelesaikan Liga Prancis di peringkat ketiga.

Nabil Bentaleb menjadi rekan setim dari pemain Maroko, Ayoub Bouaddi, yang dikaitkan dalam berbagai laporan dengan kepindahan ke Manchester City, setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026.