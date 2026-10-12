Sven Botman mencetak gol spektakuler untuk Newcastle United pada Senin. Namun, gol itu tak cukup menyelamatkan tim tamu dari kekalahan menyakitkan 4-1 di kandang tim promosi Coventry City.

Botman membuat kiper Coventry, Carl Rushworth, tak berkutik lewat tembakan keras dari tepi kotak penalti. Gol itu memperkecil ketertinggalan Newcastle, tetapi mereka akhirnya tetap menelan kekalahan telak setelah kebobolan lagi pada pengujung laga.

Pemain asal Belanda itu tampil sebagai bek tengah saat menghadapi Coventry, berduet dengan pemain timnas Inggris Malick Thiaw. Sean Steur duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit untuk tim yang kalah. Milan van Ewijk bermain penuh sebagai bek kanan tim tuan rumah.

Newcastle pun mengawali kiprahnya selepas jeda internasional dengan buruk dan untuk sementara berada di peringkat ke-11 Liga Primer Inggris. Coventry, yang ditangani Frank Lampard, meraih kemenangan kedua mereka musim ini dan menempati posisi ke-14.

Masalah terbesar Newcastle tampaknya ada di lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan. Di sisi lain, tim papan tengah itu sejauh ini telah mencetak sepuluh gol di Liga Primer Inggris.