Peter Bosz memberikan reaksi yang mencuri perhatian pada Sabtu malam terhadap alasan Sven Mijnans terkait kartu merahnya saat melawan ADO Den Haag. Setelah PSV secara mengejutkan kalah 2-1, pelatih itu mendengar dari Hans Kraay junior bahwa sang gelandang sangat terganggu oleh sinar matahari.

PSV secara mengejutkan kalah saat bertandang ke markas ADO Den Haag pada Sabtu siang, meski sempat unggul lebih dulu. Mijnans membuka skor pada menit ke-21 lewat gol indah, tetapi menerima kartu kuning kedua pada menit ke-43 setelah terlambat melakukan tekel terhadap Pascal Mulder.

Seusai pertandingan, Kraay bertanya kepada Bosz di ESPN apa yang ia sesalkan dari tindakan gelandang itu. "Ya, saya tidak pernah bicara dengan nada menyalahkan seperti itu," jawab sang pelatih. Namun, ia kemudian menjelaskan penilaiannya atas tindakan Mijnans: "Menurut saya, dia mendapat kartu kuning kedua yang bodoh."

Kraay lalu menyampaikan penjelasan tak biasa yang diberikan Mijnans seusai pertandingan. "Tepat pada bagian terakhir itu, saya berlari di bawah sinar matahari..." kata gelandang serang PSV tersebut.

Bosz tampak sejenak tidak tahu harus menanggapi penjelasan itu seperti apa. "Dia sangat terganggu oleh sinar matahari?" ulang sang pelatih. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya tersenyum dan hanya mengucapkan satu kata: "Oke."

Pelatih PSV itu berhenti sampai di situ dan tidak mengomentari lebih jauh alasan gelandangnya. Namun, diamnya yang cukup lama dan senyumnya yang penuh arti membuat reaksinya mencuri perhatian, terlebih karena sesaat sebelumnya ia menyebut kartu kuning kedua Mijnans "bodoh".

Kartu merah itu pada akhirnya merugikan PSV, yang masih unggul 0-1 saat turun minum. Meski timnya kalah jumlah pemain, Bosz tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai penyebab kekalahan. "Kami bisa bermain lebih baik. Menurut saya, bahkan saat masih bermain dengan sebelas orang," ujar sang pelatih, sebelum menegaskan pandangannya soal hasil pertandingan: "Namun, bagaimanapun juga, kami tentu tidak boleh kalah dari ADO. Baik dengan sebelas maupun sepuluh pemain."