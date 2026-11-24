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Peter Bosz sangat kecewa dengan kekalahan telak PSV saat bertandang ke Real Madrid (5-1). Tim asal Eindhoven itu lebih unggul sebelum jeda, tetapi sepenuhnya kewalahan menghadapi raksasa Spanyol tersebut pada babak kedua. Seusai laga, Bosz berbicara di depan kamera Ziggo Sport dan antara lain menyoroti tiga pergantian pemain yang dilakukan pelatih Real Madrid, José Mourinho, saat jeda.

Ketika ditanya sampai menit keberapa laga Selasa malam itu berjalan sesuai keinginan PSV, Bosz menjawab singkat dan tegas. "46 menit," kata sang pelatih, sebelum membahas perubahan jalannya pertandingan di Santiago Bernabéu.

"Pertama-tama, dia mengganti tiga pemain. Tentu saja itu karena kami lebih unggul pada babak pertama. Kami memimpin 1-0 dan memiliki banyak sekali peluang, tetapi hanya satu yang berhasil kami manfaatkan."

"Tempo permainan mereka meningkat, tetapi pada saat yang sama saya rasa kami tidak lagi bermain dengan baik," lanjut Bosz. "Tekanan yang kami berikan pada babak pertama tidak lagi terlihat pada babak kedua. Kami terlalu sering kehilangan bola secara tidak perlu, sehingga terus-menerus harus mengejarnya lagi."

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Bosz terutama heran melihat beberapa pemainnya kehilangan bola. "Saya rasa kami seharusnya lebih mampu mempertahankan penguasaan bola. Justru pemain-pemain yang tidak Anda sangka kehilangan bola secara tidak perlu."

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Ketika pewawancara bertanya-tanya apakah kelas individu para pemain Real Madrid bisa dihadapi, Bosz memberikan jawaban tegas. "Pada babak pertama, kami menunjukkan bahwa kami memang bisa menghadapinya."

"Fakta bahwa pelatih mereka harus mengganti tiga pemain saat jeda untuk kembali ke pertandingan dan mungkin mengambil kendali menunjukkan sesuatu. Kami mengendalikan pertandingan pada babak pertama. Kami menekan tinggi, mereka menendang bola hingga keluar melalui garis samping."

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Dari bangku cadangan, Bosz menyaksikan timnya semakin terdesak setelah jeda, tetapi ia tidak berhasil membalikkan keadaan. "Itu sulit bagi saya. Saya melihat kami kewalahan dan tidak lagi mampu mempertahankan penguasaan bola, tetapi Anda tetap harus berpikir: apa lagi yang bisa kami lakukan?"

Sang pelatih kemudian ditanya apakah PSV layak mendapat tempat di babak play-off Liga Champions. "Kami baru bisa mengatakannya setelah tiga pertandingan lagi. Berandai-andai tidak banyak gunanya, kenyataannya kami baru memiliki empat poin."

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Meski begitu, Bosz tetap yakin dengan peluang PSV untuk melanjutkan kiprahnya di Liga Champions setelah jeda musim dingin. "Mari berharap ada hasil yang bisa diraih," kata reporter Sam van Royen. "Itu akan terjadi, itu akan terjadi," janji Bosz.

Ketika Van Royen menyarankan bahwa PSV harus mengalahkan Viking FK dan VfB Stuttgart untuk mencapainya, Bosz menjawab: "Bagi saya tidak masalah. Kami juga bisa menang atas Atlético Madrid, asalkan kami meraih poin yang dibutuhkan."