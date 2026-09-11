Pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, memuji para pemainnya usai kemenangan atas Al Hazm di Liga Roshn Saudi.

Al Ahli mengalahkan Al Hazm dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Pusic mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan, sebagaimana dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kami memulai pertandingan dalam keadaan terkejut akibat gol pertama, tetapi saya senang dengan gol-gol kami dan cara kami mengendalikan jalannya laga begitu kami menyamakan kedudukan."

Al Hazm berhasil mencetak gol pertama ke gawang Al Ahli hanya setelah 87 detik berjalan, sebelum "Al Raqi" berhasil membalikkan keadaan menjadi keunggulan mereka dengan mencetak 3 gol sebelum babak pertama berakhir.

Pelatih asal Belanda itu menambahkan: "Saya ingin berterima kasih kepada para pemain, kami menciptakan banyak peluang di babak kedua, dan saya rasa tim saya pantas mendapatkan apresiasi atas apa yang mereka tampilkan hari ini, di mana kami menunjukkan kebangkitan yang luar biasa dan kualitas tinggi dari sisi permainan."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini mengangkat perolehan poin Al Ahli menjadi 12 poin, yang diraih dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, menempatkan mereka di peringkat kelima klasemen Liga Saudi, tertinggal 5 poin di belakang tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al Ittihad, yang menempati puncak klasemen untuk sementara waktu.

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