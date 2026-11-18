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Vincent Kompany akan kembali mendampingi tim dari bangku pelatih empat pekan setelah kolaps.

Pelatih FC Bayern itu akan mendampingi timnya saat menjamu 1. FC Köln pada Jumat (pukul 20.30/Sky). Hal ini dikonfirmasi oleh ketua dewan direksi klub asal Munich itu, Jan-Christian Dreesen, dalam sebuah acara Abendzeitung.

"Ya. Vincent dalam suasana hati yang cukup baik. Saya berpapasan dengannya hari ini," kata Dreesen. "Iritasi selaput otaknya sudah sembuh. Ia juga sudah menjalani operasi pada salah satu bahunya."

Kompany kolaps pada 23 Oktober dan kembali memimpin latihan untuk pertama kalinya pada Senin. Saat kolaps akibat iritasi selaput otak, bahu Kompany juga mengalami dislokasi.

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Tanda-tanda kembalinya pelatih berusia 40 tahun itu sudah terlihat. Bayern pada Rabu mengonfirmasi bahwa Kompany akan menghadiri konferensi pers rutin menjelang pertandingan pada Kamis.

Getty Images

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Pertandingan yang dilewatkan Vincent Kompany

Kompany sudah kembali ke Säbener Straße pada awal pekan lalu. Saat itu, bahu kirinya yang cedera dilindungi dengan penyangga lengan yang kokoh . Menurut keterangan klub asal Munich itu, ia menjalani program rehabilitasi untuk cedera bahunya di sana.

Dalam pertandingan-pertandingan sejak Kompany kolaps, tugasnya diambil alih asisten pelatih Aaron Danks. "Setelah jeda internasional, ia akan kembali duduk di bangku pelatih," kata tokoh senior klub Uli Hoeneß pada awal November.

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Kompany melewatkan laga liga di markas SC Freiburg dan Mainz 05 serta laga besar melawan Borussia Dortmund. Ia juga tidak hadir saat Bayern menang atas 1. FC Magdeburg di ajang piala dan saat menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions.