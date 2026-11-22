Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bayern Munich mungkin harus mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap bursa transfer Januari setelah dua pemain lini serangnya cedera. Presiden Herbert Hainer mengakui klub semula tidak berencana mengeluarkan dana, tetapi kehilangan mendadak para pemain kunci membuat Bayern harus tetap mencermati peluang di bursa transfer.

Iklan

Krisis di Allianz Arena

Rangkaian masalah kebugaran yang mengurangi pilihan di lini serang membuat perencanaan taktik Vincent Kompany menjadi jauh lebih sulit. Kabar utamanya adalah absennya penyerang andalan Harry Kane , yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan tiga hingga empat bulan setelah mengalami robekan sindesmosis pada pergelangan kaki kirinya dalam hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan Koln . Sebelumnya, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies sudah lebih dulu cedera, sehingga pemuncak klasemen Bundesliga itu kekurangan pemain yang terbukti mampu mencetak gol.

Situasi kian menyulitkan karena Olise juga diperkirakan absen dalam pertandingan Liga Champions mendatang melawan Lille. Meski cedera kakinya semula didiagnosis hanya sebagai memar, waktu yang tersedia untuk pulih sangat terbatas. Pilihan pemain senior begitu minim sehingga Kompany mungkin harus mengandalkan pemain remaja untuk memimpin lini depan.

Bayern bisa ubah sikap soal transfer

Sebelum akhir pekan ini, jajaran petinggi Bayern Munich dilaporkan telah memutuskan untuk tidak mendatangkan pemain pada pertengahan musim, meski pemain berstatus bebas transfer seperti Jadon Sancho atau Karim Benzema secara teori tersedia. Namun, beratnya situasi saat ini membuat sikap para petinggi klub berubah. Presiden klub Herbert Hainer mengakui Bayern kini tetap membuka kemungkinan mendatangkan pemain pada musim dingin jika daftar pemain cedera tidak menyusut seperti yang diharapkan sebelum tahun baru.

Hainer berbicara terus terang kepada pers tentang cedera yang tidak terduga itu. "Faktanya, ini situasi yang tidak kami perkirakan. Itu harus dinyatakan dengan jelas. Saya rasa kami tidak perlu kembali mengambil langkah pada jeda musim dingin, tetapi Anda bisa melihat betapa cepatnya keadaan berubah. Sejak Jumat, dua pemain lagi mengalami cedera. Jika memang harus, FC Bayern selalu mampu mengambil langkah. Namun, itu bukan keinginan kami," kata sang presiden, seperti dikutip BILD.

Iklan Iklan

Menjaga pemain yang tersedia

Meski kondisi Luis Diaz dan Jamal Musiala mulai pulih, klub berhati-hati agar tidak terlalu cepat mengembalikan mereka ke susunan pemain inti dan mengambil risiko keduanya absen lagi dalam jangka panjang. Direktur olahraga Max Eberl menekankan perlunya pendekatan yang cermat terhadap para pemain yang saat ini tersedia bagi Kompany. "Terhadap Jamal dan semua pemain yang kami miliki sekarang, kami harus berhati-hati," ujar Eberl, seraya menegaskan bahwa Bayern tetap harus meraih hasil meski kedalaman skuadnya berkurang.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

Fokus terdekat Bayern adalah tujuh pertandingan sebelum jeda Natal, yang harus mereka lalui dengan lini serang seadanya di tengah jadwal yang sulit. Eberl menegaskan tuntutannya agar tim tetap tampil sesuai standar profesional meski menghadapi kesulitan. "Kami tetap harus tampil baik. Kami tidak perlu banyak bicara sekarang. Inilah skuad yang kami miliki saat ini. Dengan skuad ini, kami harus berusaha meraih hasil dalam tujuh pertandingan berikutnya," ujarnya dalam penilaian setelah pertandingan.

Talenta muda mendapat kesempatan

Kompany terpaksa mencari pilihan dari akademi klub dan memberikan debut kepada Noah Codjo-Evora yang berusia 19 tahun pada menit-menit akhir pertandingan melawan Koln. Pemain muda lain seperti Bastian Assomo yang berusia 16 tahun, yang tampil luar biasa bersama tim U-17 Jerman, juga dipertimbangkan untuk masuk skuad. Namun, pelatih asal Belgia itu bertekad menjaga ketenangan di ruang ganti, alih-alih menyerah pada tekanan akibat krisis cedera yang kian memburuk.

Iklan

Kompany tetap berfokus pada upaya kolektif, bukan berharap pada satu pemain sebagai penyelamat. "Saya tidak suka kepanikan dalam sepakbola. Jadi, sekarang kami harus menyusun rencana bersama dengan tenang dan berjuang tanpa henti. Sungguh! Lalu kami harus meraih hasil. Siapa yang nantinya akan berperan, kami belum bisa mengatakannya," ujar Kompany.