Borussia Dortmund menuai kritik keras dari para suporternya setelah dua keputusan kontroversial

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Sebagian suporter Borussia Dortmund sudah muak dengan klub karena dua alasan. Unggahan terbaru BVB di X dibanjiri reaksi keras.

Pada 2024, Borussia Dortmund menandatangani kontrak tiga tahun dengan Rheinmetall. Perusahaan itu antara lain memproduksi tank, amunisi, meriam, dan sistem pertahanan udara.

Saat itu, kesepakatan sponsor tersebut sudah menuai banyak kritik. Sebagian suporter marah dan menggelar protes besar-besaran.

Spanduk-spanduk dibentangkan di stadion, sebuah tank tiruan ditempatkan di luar Signal Iduna Park, dan aksi diam digelar. Lebih dari 90 kelompok suporter ikut serta.

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Kini Dortmund memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama itu. Keputusan tersebut kembali memicu kemarahan, kali ini dari bagian lain basis suporter mereka.

Mereka menilai pengurus klub telah mengalah kepada kelompok ultras, yang kerap berhaluan kiri atau berpandangan pasifis. Mereka juga menuding klub menerapkan "moralitas selektif" karena pernah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan judi.

Namun, kritik terbesar yang diterima klub dalam sepekan terakhir berkaitan dengan cara mereka menangani Felix Nmecha. Gelandang itu "meletakkan mahkota di hadapan Yesus Kristus" setelah mencetak gol ke gawang SV Elversberg.

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Di Jerman, cara Nmecha merayakan gol itu menimbulkan kontroversi. Namun, menurut Nmecha sendiri, ia tidak bermaksud buruk dengan selebrasinya.

"Pesan saya tidak pernah dimaksudkan untuk mendorong intoleransi, diskriminasi, atau kebencian dalam bentuk apa pun. Sebagai umat Kristen, pesan kami adalah pesan cinta dan rasa hormat kepada setiap orang, tanpa memandang asal-usul, keyakinan, atau pandangan hidupnya."

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Meski begitu, pengurus klub memutuskan melarang Nmecha mengulangi selebrasi tersebut. Keputusan itu menuai kritik dari sebagian suporter. Di bawah unggahan terbaru klub (terlihat di bawah), reaksi pun memanas.