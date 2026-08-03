Borussia Dortmund tampaknya berada di ambang mengakhiri salah satu transfer paling mengecewakan mereka dalam beberapa waktu terakhir, setelah bek asal Brasil, Yan Couto, mendekati kepergian dari klub untuk bergabung dengan klub Italia, Como, dalam langkah yang bisa menjadi solusi ideal bagi semua pihak sebelum dimulainya musim baru, demikian dilansir surat kabar Jerman "Bild".

Pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa kesepakatan kepindahan Yan Couto (24 tahun) ke Como 1907 telah memasuki tahap akhir, setelah klub Italia tersebut dan Borussia Dortmund mencapai kesepakatan yang mengatur kepindahan pemain dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

Laporan itu menyebutkan bahwa kedua belah pihak menjalani negosiasi intensif terkait nilai finansial kesepakatan, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan final, dengan nilai opsi pembelian mencapai sekitar 20 juta euro.

Kesepakatan ini sempat menghadapi risiko gagal pada akhir Juli lalu akibat perselisihan mengenai aspek finansial, namun negosiasi mengalami kemajuan besar dalam beberapa hari terakhir, sehingga proses kepindahan kini semakin dekat.

Transfer yang Tak Memenuhi Ambisi Dortmund

Borussia Dortmund merekrut Yan Couto secara permanen pada musim panas 2025, setelah mengaktifkan klausul pembelian wajib dalam kontraknya senilai 20 juta euro, menyusul masa peminjaman dari Manchester City yang menghabiskan biaya sekitar 5 juta euro bagi klub Jerman itu.

Meski biaya transfernya besar, pemain internasional Brasil yang telah bermain empat kali bersama tim nasional negaranya itu tidak berhasil membuktikan diri di dalam tim, karena penampilannya jauh dari ekspektasi.

Couto juga termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim, setelah gaji tahunannya mencapai sekitar 5 juta euro, hal yang tidak tercermin dalam kontribusinya di lapangan.

Nilai pasar pemain ini menurun secara signifikan, setelah sempat mencapai 25 juta euro pada Juni 2024, sebelum kini merosot menjadi 17 juta euro, sebuah indikasi jelas dari kemerosotan performanya dalam periode terakhir.

Dortmund Mencari Pengganti

Pada saat yang sama, Borussia Dortmund menempatkan Elias Baum, bek Eintracht Frankfurt yang berusia 20 tahun, sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikan kepergian Couto.

Pemain ini menarik minat direktur olahraga Dortmund, Ulli Ball, yang mengenalnya dengan baik sejak masa mereka bekerja bersama di Elversberg, tempat Baum bermain dengan status pinjaman selama musim 2024-2025 dan berhasil memantapkan diri sebagai pemain inti.

Meski Dortmund berminat, Eintracht Frankfurt tidak berniat melepas jasa pemain muda tersebut. Pelatih tim, Adi Hütter, menegaskan keinginannya untuk mempertahankan Baum, dengan mengatakan: "Kami akan mempertahankannya bersama kami, karena saya melihatnya sebagai bek yang penuh energi dan dinamis. Ia adalah salah satu lulusan akademi klub, dan saya sangat mengagumi apa yang ia tampilkan. Ia menunjukkan performa yang sangat kuat dalam latihan dan terus berkembang dengan luar biasa."