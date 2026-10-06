Pemain terbaik pada edisi ke-27 Piala Teluk Arab "Khaliji 27" akan mendapatkan hadiah istimewa.

Pada hari Selasa ini, laga final Piala Teluk Arab akan digelar, di mana timnas Arab Saudi akan menghadapi timnas Uni Emirat Arab, di Stadion Al-Inma, Kota Jeddah.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Federasi Sepak Bola Piala Teluk mengumumkan pemberian sebuah unit hunian kepada pemain terbaik di turnamen, dengan identitas penerimanya akan diumumkan langsung seusai laga final.

Federasi Teluk juga mengumumkan penamaan penghargaan tersebut dengan nama Pangeran Khalid Al-Faisal, sebagai penghargaan atas kontribusinya bagi olahraga di kawasan Teluk serta perannya yang bersejarah dalam gagasan lahirnya Piala Teluk.

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Pernyataan itu berbunyi: "Federasi Sepak Bola Teluk mengumumkan penamaan penghargaan pemain terbaik di turnamen (Khaliji Al-Diyar Al-Arabia 27) dengan nama Yang Mulia Pangeran Khalid bin Faisal bin Abdulaziz, penasihat Pelayan Dua Tanah Suci, Gubernur Wilayah Makkah Al-Mukarramah, sebagai penghargaan atas kontribusi beliau dalam perjalanan olahraga di kawasan Teluk, serta keterkaitan nama beliau dengan sejarah Piala Teluk Arab sejak kelahirannya."

Ditambahkan: "Pangeran Khalid Al-Faisal merupakan pencetus gagasan penyelenggaraan turnamen Piala Teluk Arab, yang diusulkan oleh beliau pada tahun 1968 ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Kepemudaan, sebelum gagasan itu menjadi kenyataan dengan digelarnya edisi perdana di Kerajaan Bahrain pada tahun 1970, hingga turnamen ini terus melanjutkan perjalanannya selama lebih dari lima dekade sebagai salah satu ajang olahraga paling menonjol yang mempersatukan putra-putra negara-negara Teluk."

Pernyataan itu melanjutkan: "Penamaan penghargaan pemain terbaik pada edisi ke-27 dengan nama Pangeran Khalid Al-Faisal hadir atas inisiatif Al-Diyar Al-Arabia, sponsor resmi turnamen, dengan persetujuan Federasi Sepak Bola Teluk."

Pernyataan itu meneruskan: "Pemain yang meraih penghargaan tersebut akan mendapatkan sebuah unit hunian yang dipersembahkan oleh Al-Diyar Al-Arabia, sebagai penghargaan atas keistimewaannya selama kompetisi turnamen berlangsung."

Pernyataan itu mengakhiri: "Pemenang penghargaan Pangeran Khalid Al-Faisal untuk pemain terbaik dijadwalkan diumumkan seusai laga final Khaliji Al-Diyar Al-Arabia 27, yang mempertemukan timnas Arab Saudi dengan timnas Uni Emirat Arab, dalam rangkaian seremoni penobatan juara turnamen dan penghormatan bagi para peraih penghargaan individu."