Masa depan kiper asal Maroko, Yassine Bounou, bersama Al Hilal Saudi kini diselimuti banyak ketidakpastian, setelah sejumlah laporan media mengungkap bahwa manajemen mengarah pada keputusan yang bisa mengakhiri perjalanannya bersama "Sang Pemimpin", kendati penampilan istimewa yang ia tunjukkan sejak bergabung dengan tim.

Bounou bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2023 dari klub Spanyol, Sevilla, dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu elemen paling menonjol di tim, hingga turut memimpin "Sang Pemimpin" meraih lima gelar domestik, di samping penampilan gemilangnya di berbagai ajang besar, terutama Piala Dunia Antarklub, yang selama turnamen tersebut ia menunjukkan performa yang menuai pujian luas.

Menurut laporan tersebut, manajemen Al Hilal tengah mempertimbangkan opsi untuk mencoret nama Bounou dari daftar lokal, dengan mendaftarkan kiper internasional Saudi, Mohammed Al-Owais, sebagai gantinya, dengan tujuan membuka satu tempat dalam daftar pemain asing yang memungkinkan klub mendaftarkan satu transfer pemain asing baru sebagai persiapan menghadapi musim mendatang.

Dalam konteks ini, situs "Le Site Info Sport" asal Maroko mengungkap bahwa para pejabat Al Hilal menunggu kepulangan Bounou dari liburan musim panasnya, untuk menggelar pertemuan penentu dengan kiper Maroko tersebut, yang dalam pertemuan itu akan ditentukan garis besar masa depannya bersama klub, baik untuk bertahan maupun hengkang pada bursa transfer saat ini.

Perkembangan ini muncul bersamaan dengan laporan-laporan yang mengaitkan nama Bounou dengan kepindahan ke sejumlah klub di Inggris, Spanyol, dan Turki, yang mendorong manajemen Al Hilal untuk mempertimbangkan opsi menjualnya, terutama di tengah keinginan mereka untuk menata ulang daftar pemain asing, dengan mengandalkan Mohammed Al-Owais untuk menjaga gawang tim di kompetisi domestik.

"Le Site Info Sport" menyebutkan bahwa Bounou tidak antusias dengan gagasan untuk bertahan bersama Al Hilal jika ia hanya akan berperan sebagai kiper cadangan, dan hanya tampil di pertandingan Liga Champions Asia Elite, mengingat ia adalah pemain yang memiliki karakter kompetitif dan tidak mau duduk di bangku cadangan dalam waktu lama.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan perkembangan penentu terkait masa depan kiper Maroko tersebut, di tengah keinginan Al Hilal untuk menyusun ulang daftar pemainnya, dan sikap Bounou yang bersikeras mendapatkan peran utama yang sepadan dengan apa yang telah ia berikan sepanjang perjalanannya bersama tim.