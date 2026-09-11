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Bono Akhiri Rumor Jelang Duel Al-Hilal dan Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arab Saudi
Maroko

Bintang Maroko mendukung Al-Zaeem

Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, mengakhiri polemik yang berkembang seputar sikapnya soal tampil menghadapi Al Taawoun, setelah sang raksasa mengumumkan kesiapan kipernya untuk menjalani laga yang dinanti antara kedua tim di Roshn Saudi League.

Al Hilal bersiap menghadapi Al Taawoun, Sabtu besok, dalam persaingan pekan ketujuh Roshn League, dalam sebuah pertandingan yang di dalamnya sang raksasa berupaya segera memulihkan keseimbangannya usai kekalahan mengejutkan dari Neom pada pekan lalu.

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Keraguan sempat menyelimuti keikutsertaan Bounou menghadapi Al Taawoun, setelah kiper Maroko itu mengalami cedera saat pemanasan sebelum laga menghadapi Neom, sehingga absennya dari pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Al Hilal dua gol tanpa balas pun terkonfirmasi.

Namun Al Hilal mengumumkan, beberapa saat lalu, keikutsertaan Bounou dalam latihan bersama secara normal, sehingga mengirimkan pesan yang jelas terkait kesiapan kiper Maroko itu, dan dengan demikian mengakhiri rumor yang menyebut berlanjutnya ketidakhadirannya menghadapi Al Taawoun.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

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Al Hilal sebelumnya terpaksa mengandalkan Mohammed Al Owais dalam laga menghadapi Neom, pertandingan yang menyaksikan munculnya sejumlah masalah di lini pertahanan dan penjagaan gawang, terutama saat kebobolan gol kedua, setelah Al Owais tak mampu menangani serangan tersebut sebagaimana mestinya.

Kembalinya Bounou datang pada waktu yang sangat penting bagi Al Hilal, yang mencari reaksi kuat menghadapi Al Taawoun usai kejutan dari Neom, karena sang raksasa berharap kiper utamanya kembali menempati posisinya di antara mistar gawang dan membantu tim meraih hasil positif di penutup persaingan pekan ketujuh Roshn League.

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