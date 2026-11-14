Boniek: "Guardiola telah membunuh sepakbola, saya suka cara Lazio bermain"

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Zibì Boniek, mantan pemain tim nasional Polandia serta Juventus dan Roma yang kini menjabat sebagai wakil presiden UEFA, secara khusus membahas sosok Pep Guardiola dan Diego Armando Maradona dalam wawancara dengan Corriere dello Sport.

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Tentang Guardiola: "Saya sangat menghormati Guardiola, tetapi dia telah membunuh sepakbola. Sepakbolanya adalah kamu mengoper kepada saya, saya mengoper kepadamu, begitu terus. Kami bergerak ke kanan, kembali ke kiri, dan pada akhir pertandingan sudah membuat 1.788 operan. Saya tidak menikmatinya. Saya suka tim yang bermain vertikal, tim yang berusaha mencetak gol. Saya suka tim yang bergerak maju. Tahun ini, misalnya, saya suka cara Lazio bermain, justru karena mereka bermain vertikal dan berani mengambil risiko. Begitu juga Frosinone: mereka berisiko kebobolan tiga gol, tetapi bisa mencetak empat atau lima. Roma juga bermain dengan cara yang sama. Mancini, yang merupakan bek tengah, atau Hermoso, sering Anda temukan di kotak penalti lawan. Saya mencintai sepakbola yang berusaha mencetak gol dengan cara sesederhana mungkin, lewat sedikit operan. Sedikit operan, tetapi cepat. Karena itu, menurut saya, permainan lambat tidak punya tempat dalam sepakbola saat ini. Sekarang pemain yang lambat tidak bisa diandalkan. Mengoper bola ke belakang juga sesuatu yang membunuh permainan".

Tentang Maradona dan perbandingannya dengan Lionel Messi: "Keduanya adalah pemain yang luar biasa, tetapi ada perbedaan mendasar. Diego bermain pada masa ketika banyak pelanggaran terjadi, sedangkan Lionel bermain pada masa ketika pemain tidak boleh disentuh di lapangan. Perlakuan para bek terhadap Maradona tidak bisa dibandingkan dengan perlakuan mereka terhadap pemain saat ini. Diego sosok yang unik, meski hidupnya sangat rumit. Jika saya harus memilih, saya selalu memilih Maradona. Saya ceritakan sebuah kisah: suatu kali kami bermain dalam pertandingan Juventus-Napoli. Pada akhir babak pertama, kami masuk ke ruang ganti dan seseorang berkata: 'Kita harus memukul Maradona dua kali dengan palu karena dia berbuat sesuka hatinya.' Kami kembali ke lapangan dan tidak seorang pun menyentuhnya karena kami terlalu mengaguminya. Dia memang terlalu hebat. Diego juga orang yang baik dan sangat menyenangkan. Saya sangat menyayanginya".