Bom meledak di Spanyol: Real Madrid ingin merebut 9 gelar dari Barcelona

Real Madrid telah mengajukan laporan setebal 50.000 halaman kepada UEFA. Dokumen itu berkaitan dengan kasus Negreira, di mana FC Barcelona dituduh menyuap perangkat pertandingan. Real Madrid ingin semua gelar liga Barça antara 2001 dan 2018 dicabut.

Kasus Negreira sudah berjalan selama beberapa tahun. Dari penyelidikan pada 2019 terungkap bahwa Barça antara 2001 dan 2018 membayar sekitar 7,3 hingga 8,4 juta euro kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ketua asosiasi wasit: Negreira.

Pembayaran itu berhenti pada 2018, ketika Negreira meninggalkan asosiasi tersebut. Barcelona mengatakan bahwa itu adalah konsultasi eksternal yang sah: laporan teknis mengenai wasit, untuk mendukung staf. Jaksa Penuntut Umum masih menyelidiki apakah pembayaran tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan wasit (korupsi olahraga).





Negreira disebut telah menyatakan kepada otoritas pajak bahwa Barcelona membayar ‘agar tidak ada keputusan wasit yang diambil melawan mereka’, atau dengan kata lain untuk menjamin netralitas. Real Madrid kini ingin menyeret Barcelona ke hadapan hakim UEFA terkait kasus ini.

Real Madrid sendiri yang mengumumkan di situs mereka bahwa laporan 50.000 halaman itu telah diajukan kepada UEFA. “UEFA telah mengonfirmasi penerimaan pengaduan yang diajukan oleh Real Madrid CF dan kelanjutan penyelidikan atas pembayaran yang dilakukan FC Barcelona dalam dua puluh tahun terakhir kepada mantan wakil ketua Komisi Teknis Wasit.”

“Pengaduan yang diajukan oleh klub kami memuat dokumentasi dan bukti yang luas mengenai peristiwa yang sangat serius, yang secara langsung merusak integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan.”

“Real Madrid menilai sangat penting bahwa, setelah UEFA menerima dokumentasi ini, penyelidikan dilanjutkan secepat mungkin hingga mencapai kesimpulan penuh dan bahwa otoritas yang berwenang mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan tingkat keseriusan fakta-fakta yang terbukti.”

“Klub kami akan terus secara aktif bekerja sama dengan UEFA dan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menurut UEFA tidak sejalan dengan prinsip integritas, transparansi, dan fair play yang seharusnya mengatur sepak bola Eropa.”

Diario AS memiliki informasi lebih lanjut mengenai tujuan Real Madrid. Menurut surat kabar olahraga itu, Los Blancos ingin UEFA mencabut semua gelar Barcelona antara 2001 dan 2018 (total sembilan gelar). Real Madrid mendatangi UEFA karena sebagian pelanggaran Barcelona dalam hukum olahraga Spanyol sudah kedaluwarsa.