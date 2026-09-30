Cristiano Ronaldo telah meninggalkan timnas Portugal secara langsung, demikian dilaporkan media Spanyol MARCA. Menurut surat kabar itu, konferensi pers terakhir Jorge Jesus menjadi pemicu langsung keputusan tersebut.

Ronaldo dan Jesus sudah berselisih selama beberapa hari terakhir. Penyerang itu harus duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit saat melawan Norwegia (menang 2-1) dan terlihat sangat kesal karenanya. Ia juga memutuskan tidak berterima kasih kepada para suporter tandang yang ikut datang.

Ronaldo kemudian melanjutkan perjalanan bersama tim nasional ke Denmark, tempat laga Nations League berikutnya akan digelar. Namun, Ronaldo tidak akan lagi memainkan pertandingan itu.





Pada Rabu malam, ia menaiki jet pribadinya dan berangkat ke Madrid. Situasi memanas dalam hitungan menit pada Rabu malam setelah sesi pers, tak lama setelah Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal saat ini dan mantan pelatihnya di Al Nassr (yang dengannya ia menjuarai liga Arab Saudi), mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan CR7.

“Dia tidak menolak untuk berlatih. Tidak ada apa-apa dengan Ronaldo,” kata Jesus mengawali. Menurut MARCA, kata-kata yang kemudian ia ucapkan kemungkinan menjadi alasan kepergian penyerang berusia 41 tahun tersebut.

"Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Saya pelatihnya. Saya memberi tahu Ronaldo bahwa dia tidak akan bermain. Saya menaruhmu di bangku cadangan. Jika saya membutuhkanmu selama 30 menit, kamu bermain; jika tidak, ya tidak. Tidak ada pemain yang bisa mengubah pikiran saya. Bukan dia, bukan siapa pun di dunia sepakbola. Tidak ada ketua klub. Tidak akan pernah, sama sekali tidak ada siapa pun."

Menurut MARCA, tampaknya karier internasional Ronaldo berakhir dengan cara yang tragis seperti ini. Ia total memainkan 234 pertandingan internasional untuk Portugal.