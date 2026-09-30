Cristiano Ronaldo langsung meninggalkan timnas Portugal, demikian dilaporkan media Spanyol MARCA. Menurut surat kabar tersebut, konferensi pers terakhir Jorge Jesus menjadi pemicu langsung dari keputusan itu.

Ronaldo dan Jesus sudah berselisih selama beberapa hari terakhir. Sang penyerang harus tetap duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit saat menghadapi Norwegia (menang 2-1) dan terlihat sangat gusar karenanya. Ia juga memutuskan untuk tidak berterima kasih kepada suporter tim tamu yang ikut datang.

Setelah itu, Ronaldo tetap melanjutkan perjalanan bersama tim nasional ke Denmark, tempat laga Nations League berikutnya akan digelar. Namun, Ronaldo tidak akan lagi memainkan pertandingan tersebut.





Pada Rabu malam, ia menaiki jet pribadinya dan berangkat ke Madrid. Situasi memanas dalam hitungan menit pada Rabu malam setelah sesi jumpa pers, tak lama setelah Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal saat ini dan mantan pelatihnya di Al Nassr (yang bersamanya ia menjuarai liga Arab Saudi), mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan CR7.

"Dia tidak menolak untuk berlatih. Tidak ada apa-apa dengan Ronaldo," kata Jesus mengawali. Menurut MARCA, kata-kata yang kemudian ia ucapkan kemungkinan menjadi alasan kepergian striker berusia 41 tahun itu.

"Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Saya pelatihnya. Saya sudah memberi tahu Ronaldo bahwa dia tidak akan bermain. Saya taruh kamu di bangku cadangan. Jika saya membutuhkanmu selama 30 menit, kamu akan bermain; jika tidak, ya tidak. Tidak ada pemain yang bisa mengubah pikiran saya. Bukan dia, bukan siapa pun di dunia sepak bola. Tidak ada presiden. Tidak akan pernah, benar-benar tidak ada siapa pun."

Menurut MARCA, tampaknya karier internasional Ronaldo berakhir dengan cara yang tragis seperti ini. Ia total telah memainkan 234 pertandingan internasional bersama Portugal.