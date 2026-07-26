Bom Bursa Transfer: Kedatangan Diomande Berarti Kepergian Vinicius

Jurnalis Spanyol Tomas Roncero memuji langkah-langkah luar biasa Real Madrid di bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, menegaskan bahwa perekrutan winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, merupakan tambahan berkualitas yang bisa jadi menjadi pembuka jalan bagi kepergian bintang Brasil Vinicius Junior, sementara ia menilai bahwa mendatangkan Rodri dari Manchester City akan menjadi "puncak" sesungguhnya dari upaya klub raksasa itu.

Dalam analisisnya terhadap pergerakan Real Madrid melalui program radio terkenal "El Larguero", Roncero menegaskan bahwa klub raksasa itu, yang memperkuat skuadnya dengan merekrut Jose Mourinho, Konate, Dumfries, Bernardo Silva, dan Cucurella, terus melakukan perubahan mendasar sebagai persiapan menyambut musim depan, seraya menyebutkan bahwa Diomande yang berusia 19 tahun memiliki potensi luar biasa yang terlihat jelas selama Piala Dunia terakhir.

Diomande pengganti Olise dan penerus Vinicius

Roncero berkata: "Selama Piala Dunia, Diomande tampak bagi saya sebagai pemain yang menarik, memiliki potensi luar biasa dan bisa menjadi penerus Vinicius. Ini menunjukkan bahwa Real Madrid telah melepaskan Michael Olise, dan Diomande adalah rencana alternatif mereka."

Ia menambahkan dengan nada khawatir: "Saya adalah salah satu pengagum berat Vinicius dan berharap ia tetap bertahan meski Diomande datang, tetapi saya tidak naif; saya rasa kedatangan pemain Pantai Gading itu bisa berarti kepergian pemain Brasil tersebut," merujuk pada kemungkinan Vinicius pindah ke Arsenal yang menunjukkan ketertarikan besar terhadapnya.

Kerahasiaan transfer, senjata Real Madrid

Jurnalis itu memuji kerahasiaan penuh yang diterapkan Real Madrid dalam menyelesaikan transfer-transfernya, dengan berkata: "Saya suka bahwa Real Madrid menuntaskan transfer yang tidak bocor ke media. Sebagai contoh, tidak ada yang tahu soal transfer Cucurella, dan saya rasa seandainya bocor, Chelsea pasti akan meminta jumlah yang lebih besar, dan pada akhirnya, klub-lah yang menjadi pihak yang merugi."

Rodri: transfer impian yang tersingkir

Meski memuji transfer-transfer yang telah dituntaskan, Roncero menegaskan bahwa Real Madrid masih kekurangan "sentuhan terakhir" yang akan menjadikan bursa transfer ini yang terbaik dalam beberapa tahun, yaitu merekrut Rodri dari Manchester City, dengan berkata: "Saya rasa itu transfer luar biasa yang mencerminkan pengakuan mereka atas kegagalan tahun lalu, di mana tak satu pun dari empat pemain yang direkrut musim panas lalu tampil di Piala Dunia, yang berarti mereka telah melakukan kesalahan."

Ia menambahkan dengan antusias: "Rodri adalah transfer yang mendapat sambutan luar biasa dari publik dalam segala aspek: ia pemain terbaik di Piala Dunia, akan menjadi peraih Ballon d'Or berikutnya, ia orang Spanyol dari Madrid yang sangat ingin bergabung dengan Real Madrid, dan kontraknya tinggal tersisa satu tahun. Jika Rodri bergabung, klub bisa memenangkan segalanya. Saya berani bertaruh seandainya ia diperkenalkan di Bernabeu, stadion akan penuh sesak oleh para suporter."

3 kandidat yang akan pergi

Terkait kepergian yang mungkin terjadi, Roncero memprediksi hengkangnya setidaknya 3 pemain, dengan berkata: "Mastantuono tidak punya tempat di sini dan harus dipinjamkan. Jika salah satu klub Liga Inggris menawar 60 atau 70 juta, saya akan menjual Camavinga. Saya rasa Mastantuono dan Camavinga, ditambah Gonzalo atau Endrick, akan pergi."

Ia menutup dengan nada penuh perasaan: "Saya memiliki perasaan khusus terhadap Gonzalo dan saya ingin ia tetap di Real Madrid, tetapi saya memahami kebutuhannya untuk bermain secara reguler."