Bologna: Kondisi Pobega dan Odgaard, absen selama 2-3 minggu, pertandingan yang akan dilewatkan

Bologna telah mengumumkan hasil pemeriksaan medis terhadap pemain yang cedera, Pobega dan Odgaard: "Hasil pemeriksaan yang dijalani Tommaso Pobega menunjukkan adanya cedera ringan pada otot iliopsoas kanan, dengan estimasi waktu pemulihan 2-3 minggu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Jens Odgaard menunjukkan adanya peregangan ringan pada otot rektus femoris kiri, dengan waktu pemulihan 2-3 minggu."





Keduanya akan absen dalam pertandingan melawan Cremonese (5 April), Aston Villa (9 April), dan Lecce (12 April). Keikutsertaan mereka dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Europa melawan Aston Villa, yang dijadwalkan pada 16 April, masih diragukan.