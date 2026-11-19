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Matteo Darmian menceritakan awal perjalanan barunya bersama Bologna.

Bek berpengalaman itu direkrut sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan Inter tanpa biaya transfer pada akhir musim lalu, ketika kontraknya habis pada 30 Juni lalu. Dalam wawancara dengan Il Corriere dello Sport, ia mengatakan: "Pelatih Raffaele Palladino memanggil saya profesor? Saya senang mendapat pengakuan seperti itu, termasuk dari mantan rekan setim dan pelatih. Karena saya bukan pemain yang mencuri perhatian lewat aksi tertentu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik saat latihan agar bisa menghadapi pertandingan dengan persiapan dan konsentrasi sebaik mungkin. Kemampuan membaca situasi lebih awal? Itu datang secara alami, juga berkat insting dan pengalaman. Tidak ada rahasia besar: kuncinya adalah kerja keras setiap hari."

"Lolos ke kompetisi Eropa tentu menjadi sesuatu yang memotivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Bologna tampil sangat baik dan mencapai target-target penting. Kami harus ambisius dan menatap ke depan, tetapi saya rasa masih terlalu dini untuk membicarakan hal seperti itu."

"Enam tahun di Inter merupakan masa yang sangat indah, ketika saya berkesempatan meraih banyak gelar. Saya akan selalu menyimpan semua yang kami alami dan bangun, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami juga menjalin hubungan yang penting dengan para suporter, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentang tahun-tahun itu."

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"Simone Inzaghi? Selain seorang pelatih hebat, saya punya kenangan yang sangat positif tentang dia."

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"Bagaimana saya menjalani musim panas pertama sepanjang karier tanpa klub tahun ini? Itu situasi baru bagi saya karena belum pernah terjadi sepanjang karier saya. Saya ingin terus bermain dan selalu berlatih, yakin bahwa kesempatan bisa datang. Saya turut prihatin kepada Emil Holm karena kesempatan saya datang ke sini baru terwujud setelah ia cedera. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Makin lama waktu berlalu, makin sulit situasinya, terutama karena saya tidak bisa berlatih bersama sebuah tim. Itulah bagian yang paling berat."

"Siapa di antara rekan-rekan baru saya yang paling mengejutkan saya? Cambiaghi dan Miranda adalah pemain dengan kualitas penting."

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"Heggem mengungkapkan ketidakpuasan karena jarang dimainkan? Saya tidak akan mengomentari pernyataannya. Menurut saya, sepanjang musim, semua pemain penting untuk mencapai target tim. Dia pribadi yang baik dan pemain bagus yang akan membantu kami ketika pelatih membutuhkannya."

"Apakah saya akan menyarankan pemain muda bermain di Liga Primer? Pengalaman di Manchester United sangat penting bagi karier saya. Kesempatan mengenal budaya baru dan bermain di liga terbaik di dunia tentu membuat saya berkembang sebagai pribadi dan pesepakbola. Bermain di luar negeri adalah pengalaman yang akan saya sarankan kepada semua orang. Mewakili klub besar dengan sejarah luar biasa juga merupakan tanggung jawab besar sekaligus sumber kebanggaan yang besar."