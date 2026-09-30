"Bodoh".. apakah saudari Ronaldo bermaksud menghina rakyat Portugal?

Elma Aveiro, kakak perempuan tertua Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, memicu kontroversi dengan tindakannya sebagai respons terhadap krisis yang menimpa adiknya dengan Jorge Jesus, pelatih tim tersebut.

Cristiano Ronaldo, yang berusia 41 tahun, meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal pada hari Rabu ini, sebelum pertandingan melawan Denmark besok Kamis pada laga ketiga fase grup UEFA Nations League, sebagai bentuk protes atas pernyataan Jesus.

Ronaldo mengeluarkan pernyataan yang berapi-api, di mana ia mengatakan bahwa dirinya meninggalkan pemusatan latihan setelah pernyataan Jesus dan pertemuannya dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, sembari menegaskan bahwa ia akan mengungkap seluruh kebenaran pada waktu yang tepat.

Sang Don mengakhiri pesannya dengan mengucapkan semoga sukses bagi Portugal, yang bisa jadi berarti akhir dari perjalanan internasionalnya.

Kakak Ronaldo membalas dengan caranya sendiri

Sebagai respons atas rentetan peristiwa yang berlangsung cepat ini, Elma, kakak perempuan Ronaldo, membagikan ulang sebuah pesan yang ditulis oleh salah satu penggemar sang bintang Portugal, dan mendukungnya.

Namun, pesan tersebut mengandung penghinaan terhadap rakyat Portugal.

Dalam unggahan yang dibagikan ulang oleh kakak Ronaldo melalui akun Instagram-nya itu tertulis: "Timnas layak mendapatkan struktur yang lebih baik. Media Portugal layak mendapatkan lebih banyak kompetensi dan lebih sedikit dugaan. Adapun rakyat Portugal... yah, mereka tidak layak mendapatkan yang terbaik dalam hal apa pun. Kita adalah orang-orang yang iri, penuh cemoohan, bodoh, dan layak untuk kembali ke keterpurukan yang selalu kita alami dalam sepak bola sebelum era CR7. Terima kasih atas segalanya, CR7!".

Elma menulis komentar singkat "Semuanya sudah dikatakan".

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