Bocoran keputusan Komite Teknis Wasit terkait insiden kontroversial Gerard Martin

Pertandingan pertama dari tiga pertandingan antara Atlético Madrid dan Barcelona pada bulan April ini memicu kontroversi besar terkait teknologi Video Assistant Referee (VAR) dan keputusan wasit.

Atlético Madrid mengkritik keputusan wasit Bosquets Ferrer karena membatalkan kartu merah yang diberikan kepada Gerard Martín, dan akan meminta klarifikasi dari Komite Teknis Wasit.

Gerard Martin mencoba mengoper bola, menyentuhnya, namun menginjak pergelangan kaki Almada. Wasit Bosquets Ferrer menganggap itu sebagai pelanggaran berat dan mengeluarkan kartu merah, namun Mileru Lopez, dari ruang VAR, menentang keputusan tersebut dan memanggil wasit untuk mengubahnya.

Surat kabar "AS" melaporkan: "Keputusan ini memicu kemarahan Atlético Madrid, yang akan meminta klarifikasi dari Komite Teknis Wasit, karena terdapat preseden dalam program 'Tiempo de Revisión' (Waktu Revisi), sebuah program yang digunakan untuk menganalisis permainan dan mengakui kesalahan, yang mendukung posisi Atlético."

Dalam pertandingan Real Betis melawan Rayo Vallecano, Komite Teknis Wasit mengakui bahwa Valentin seharusnya diusir karena intervensinya terhadap Ratiu, meskipun ia menyentuh bola terlebih dahulu.

Dalam pernyataan mereka saat itu disebutkan: "Dia melakukan tekel yang tiba-tiba dan keras dengan risiko cedera yang jelas bagi lawan. Tidaklah menentukan siapa yang menyentuh bola terlebih dahulu dalam benturan dengan kekuatan yang seimbang di mana kedua pemain tiba dalam kondisi yang sama. Pelanggar seharusnya diberi kartu merah."

Atlético Madrid menuntut agar Gerard Martín dihukum atas intervensinya yang keras, seperti yang terjadi dalam pertandingan Real Betis melawan Rayo Vallecano, dengan langsung dikeluarkan dari lapangan melalui kartu merah.

Komite Teknis Wasit (CTA) belum mengeluarkan keputusan finalnya, karena akan mengadakan pertemuan besok Selasa untuk menganalisis semua rekaman.

Menurut sumber surat kabar tersebut, banyak anggota komite yang berpendapat bahwa Gerard Martin pantas mendapat kartu merah langsung, dan bahwa situasi ini mirip dengan insiden dalam pertandingan Betis melawan Rayo Vallecano.

Faktanya, program tinjauan tayangan ulang, yang diperkirakan akan dirilis besok, akan menunjukkan bahwa kartu merah tersebut harus dipertahankan karena penggunaan kekuatan yang berlebihan.

