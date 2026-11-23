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Muncul bocoran baru mengenai desain jersey kandang baru Juventus untuk musim 2027-28. Menurut situs khusus Footy Headlines, desainer JMFK telah membuat perkiraan desain baru untuk jersey kandang Juventus musim 2027-28 yang mungkin sangat mendekati desain final.

Jersey kandang baru Juventus 2027-28 buatan Adidas akan merayakan ulang tahun ke-130 klub, menandai musim bersejarah sejak klub didirikan pada 1897. Jersey ini diperkirakan memiliki desain sederhana dan tradisional, dengan tampilan yang didominasi warna hitam, jauh lebih menonjol daripada putih. Detail desainnya mencakup panel belakang yang sebagian besar berwarna hitam dengan cetakan putih serta tiga garis putih Adidas di bahu hitam. Jersey ini dijadwalkan diluncurkan pada Mei atau Juni 2027.

Informasi awal mengenai jersey kandang baru Juventus 2027-28 dibocorkan oleh sumber internal asal Italia, @La_Bianconera. Jersey buatan Adidas ini akan dikenakan Juventus sepanjang musim bersejarah yang merayakan ulang tahun ke-130 sejak klub didirikan pada 1897.

Jersey kandang baru Juventus buatan Adidas untuk musim 2027-28 akan tampil sederhana dan tradisional, merayakan tonggak penting klub dengan pendekatan tegas dan modern yang mengutamakan identitas klasik tim.

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Ciri paling menonjol dari jersey kandang Juventus 2027-28 diperkirakan adalah dominasi warna hitam yang jauh lebih kuat daripada putih. Jumlah dan lebar pasti garis-garis vertikalnya belum diketahui, tetapi tampilan yang didominasi hitam itu diperkirakan mencakup panel belakang yang sebagian besar berwarna hitam, dengan nama dan nomor pemain dicetak dalam warna putih yang kontras, seperti tradisi klub terutama pada 1970-an dan 1980-an, serta tiga garis putih Adidas yang melintasi bahu hitam. Jersey kandang Juventus 2027-28 buatan Adidas diperkirakan diperkenalkan antara Mei dan Juni 2027.