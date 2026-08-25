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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bocoran Bursa Transfer: Akankah Barcelona Merekrut Gyokeres dan Lautaro?

Transfers
V. Gyoekeres
J. Alvarez
L. Martinez
Barcelona
Arsenal
Inter
LaLiga
Swedia
Argentina
Spanyol
Inggris
Italia

Pengganti Alvarez

Sebuah laporan media mengungkap kebenaran mengenai langkah Barcelona untuk mendatangkan Viktor Gyokeres, penyerang Arsenal, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Program Spanyol "El Chiringuito" menyebutkan bahwa Gyokeres bisa menjadi penyerang baru Barcelona jika Barca gagal mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, musim panas ini.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Viktor Gyokeres merupakan salah satu nama yang dikaitkan dengan Barcelona, namun ia tidak mendapat ketertarikan di dalam manajemen Barca.

Sumber dari dalam Barcelona menyebutkan bahwa Lautaro Martinez, penyerang Inter, merupakan salah satu pemain yang disukai Barcelona, tetapi sangat sulit untuk mendatangkannya musim panas ini.

Giuseppe Marotta, CEO Inter, mengatakan kepada jaringan DAZN Italia pada akhir pekan: "Pertama-tama, Lautaro Martinez adalah kapten kami dan mewujudkan sejarah klub kami saat ini. Dan saya bisa memastikan dengan sangat jelas bahwa tidak ada peluang sama sekali baginya untuk pergi."

Surat kabar Inggris tersebut menyebutkan bahwa Flick dan Deco masih menyimpan rencana bursa transfer secara rahasia hingga saat ini untuk memperkuat lini serang, terlebih mengingat mimpi mengontrak Alvarez masih ada di dalam klub.

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