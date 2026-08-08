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Diterjemahkan oleh

Bocah Emas? Al Ahly Bersaing dengan Stuttgart dan Dua Klub Inggris demi Mutiara Fenerbahce

Transfers
Fenerbahce
Al Ahli
S. Cherif
VfB Stuttgart
Ipswich Town
Coventry City
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Saudi Pro League
Turki
Arab Saudi
Prancis
Jerman
Inggris

"... kalian bisa meraih keuntungan dari transfer ini"

Salah satu talenta paling menonjol milik Fenerbahce masuk dalam radar Al-Ahli Saudi, di tengah pergerakan yang meningkat dari berbagai klub untuk mendapatkan jasa sang pemain selama periode transfer yang sedang berlangsung.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu, pemain yang dimaksud adalah pemain asal Prancis, Sidiki Cherif "19 tahun", yang juga mendapat perhatian dari Stuttgart Jerman, setelah sebelumnya namanya sempat dikaitkan dengan Ipswich Town dan Coventry City dari Inggris.

Jurnalis Turki itu mengatakan melalui YouTube: "Saya sudah mengatakan hal yang sama ketika pertama kali membocorkan kabar ini secara eksklusif: juallah Sidiki Cherif tanpa menanggung kerugian finansial apa pun, bahkan kalian bisa meraih keuntungan dari transaksi ini juga."

Ia melanjutkan: "Kami sebelumnya membocorkan secara eksklusif ketertarikan Ipswich Town dan Coventry pada sang pemain, dan saat itu saya menambahkan informasi lain tentang adanya dua tawaran tambahan; salah satunya dari klub Saudi dan yang lainnya dari liga Jerman (Bundesliga). Dan beberapa hari lalu kami mengungkap bahwa klub Jerman itu adalah Stuttgart, sementara tim lainnya adalah Al-Ahli Saudi."

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Al Ahli
AHL

Jurnalis Turki itu menunjukkan bahwa perubahan terbaru pada regulasi pendaftaran pemain asing dan pemain muda di Liga Profesional Saudi telah menjadikan Sidiki Cherif ibarat "anak emas" dan target strategis nomor satu di sana; di mana aturan baru itu memungkinkan pemanfaatan langsung jasa unsur-unsur muda dan pendistribusiannya antara tim utama serta kelompok usia dini dan pemuda, hal yang memperkuat peluang sang pemain untuk menjalani pengalaman baru dan mencari ruang yang menjamin dirinya bermain secara reguler, menurut ungkapannya.

Ia menambahkan: "Dan karena perubahan regulasi ini, kini klub bisa langsung memainkan dua pemain di kelompok-kelompok yang lebih rendah, dan dua pemain di tim utama berdasarkan aturan pemain muda, ini berarti dua pemain (muda) yang saat ini ada di sebagian besar klub (di tim utama) akan berada di luar perhitungan (atau akan digantikan)."

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