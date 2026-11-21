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Kiper FC Groningen Lovro Stubljar melakukan blunder besar dalam pertandingan melawan sc Heerenveen pada Sabtu malam. Dylan Vente memanfaatkan kesalahan itu untuk mencetak gol pembuka. Pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 1-3.

Stubljar, yang bermain karena Etienne Vaessen menjalani skorsing, sudah tampil kurang meyakinkan sebelum melakukan kesalahan fatal tersebut.

Pada awal pertandingan, kiper asal Slovenia itu sempat kehilangan bola kepada Heerenveen, lalu Vente mencetak gol. Saat itu, Stubljar masih diselamatkan oleh hakim garis yang menyatakan Vente berada dalam posisi offside.

Tak lama kemudian, ia benar-benar melakukan kesalahan besar. Bola bergulir ke arah sang kiper dan tampaknya bisa ia tangkap dengan mudah. Vente bahkan sudah kecewa karena serangan timnya gagal.

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Namun, pada saat itu, kiper berusia 22 tahun tersebut tanpa sengaja menjatuhkan bola dari tangannya. Vente pun tinggal menceploskan bola ke gawang yang kosong: 0-1.

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Selepas turun minum, Groningen cukup cepat menyamakan kedudukan. Pelle Clement berhasil menyodorkan bola kepada Thom van Bergen. Sang penyerang mengontrolnya, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut jauh: 1-1.

Skor imbang tidak bertahan lama. Lima belas menit sebelum laga usai, Vente menyundul bola hasil umpan silang terukur Jakob Trenskow melewati Stubljar, yang kembali terlihat kurang sigap.

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Pada menit ke-80, Dirk Proper memastikan hasil pertandingan. Gelandang itu menerima bola dari Ringo Meerveld, berhasil mencari ruang, lalu melepaskan tembakan ke sudut dekat: 1-3.