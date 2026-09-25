Blunder fatal membuat Turki membayar mahal saat menghadapi Prancis

Kiper Turki, Ugurcan Cakir, diusir dari lapangan saat menghadapi Prancis pada hari Jumat ini, dalam kekalahan tuan rumah (1-0), pada laga pekan pertama fase grup UEFA Nations League.

Saat tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan melawan Les Bleus — yang unggul lewat gol bintang Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-54 — penyerang Liverpool Bradley Barcola menerima umpan panjang dan lolos sendirian berhadapan dengan kiper Cakir, yang keluar dari kotak penaltinya dan menghalau bola sang penyerang Prancis dengan tangannya dalam sebuah pelanggaran yang jelas.

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Wasit awalnya tidak menganggap itu sebagai pelanggaran, tetapi teknologi video memanggilnya untuk melakukan peninjauan, sebuah langkah yang setelahnya ia mengambil keputusan mengusir Cakir dengan kartu merah langsung, pada menit ke-87, sehingga harapan Turki untuk kembali ke dalam pertandingan pun semakin menipis.

Prancis dan Turki bermain di Grup Satu Divisi Satu UEFA Nations League, yang juga dihuni Italia dan Belgia.

Belgia membuka perjalanan mereka di turnamen ini, pada hari Jumat, dengan kemenangan atas tuan rumah Italia (2-0).











