Sepp Blatter asal Swiss, mantan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengolok-olok pidato penerusnya Gianni Infantino di hadapan para anggota dewan FIFA, Kamis kemarin di Zurich.

Infantino menyampaikan permintaan maaf dalam pidato yang muncul di tengah badai kritik, sejak terungkapnya proyeknya untuk membuka Piala Dunia bagi para investor dari sektor swasta.

Presiden FIFA saat ini mengatakan: "Saya ingin menyampaikan bahwa kami meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan proyek ini dan komunikasi mengenainya, yang menimbulkan banyak konsekuensi," sebelum ia menjanjikan paket finansial bernilai 25 juta dolar untuk setiap federasi nasional.

Baca juga

Yamal di puncak daftar pencipta peluang Liga Champions, Diaz di posisi terhormat

Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona runner-up

Pidato Infantino menuai kritik keras dari beberapa pihak di dunia sepak bola, dan juga tidak mendapat dukungan suara bulat di dalam dewan FIFA.

Terkait hal ini, Blatter, yang memimpin FIFA antara 1998 dan 2015, menulis melalui akunnya di platform "X": "Gianni Infantino, yang teragung! Penampilan menakjubkan di Zurich: Infantino, yang tampak seperti seorang Katolik yang baik, mengakui dosa-dosanya lalu menjanjikan 25 juta. Pengakuan, pengampunan, dan pembebasan dosa, semuanya dalam satu penampilan! Paus pasti akan bersukacita."

Blatter menutup: "Namun dalam sepak bola, seperti halnya di gereja, kredibilitas tidak bisa dibeli."



