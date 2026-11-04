Yann Aurel Bisseck menerima umpan di dekat kotak penalti, berputar pada porosnya bak penyerang, lalu melepaskan tendangan melengkung yang bersarang indah di pojok jauh gawang. Mirip dengan yang kerap dilakukan Michael Olise bersama FC Bayern.

Namun, bek Inter Milan itu mengatakan gol pertamanya di Liga Champions tersebut bukanlah gol terindah dalam kariernya. Menurut Bisseck, gol itu lebih pantas masuk "7 besar".

Meski begitu, gol pembuka pada menit kedelapan itu sangat penting dalam kemenangan tandang 3-0 (2-0) sang juara Italia atas Feyenoord Rotterdam. Setelah kalah 1-3 dari rival sekota AC Milan dalam "Derby della Madonnina", Nerazzurri ingin menunjukkan reaksi dan berhasil melakukannya, antara lain berkat Bisseck, yang menempelkan telunjuk ke bibir saat merayakan golnya.

Bisseck sindir pengkritik Inter dan tunjukkan kelayakannya kepada Klopp

"Itulah jawaban yang tepat. Senang rasanya bisa merespons kekalahan pahit dengan cara seperti ini. Kami tidak pernah ingin kalah, tetapi terkadang itu terjadi. Hari ini kami tampil baik. Apa yang dikatakan orang-orang tidak penting," kata Bisseck, yang bersama Inter akan menjamu VfB Stuttgart pada pertandingan berikutnya (25 November).

Lewat penampilannya, pemain kelahiran Köln itu juga menunjukkan kelayakannya untuk dipanggil pelatih tim nasional Jürgen Klopp pada Kamis untuk pertandingan-pertandingan Nations League mendatang. Pada akhir September, ia menjalani debut sebagai starter untuk tim nasional di bawah asuhan Klopp saat menghadapi Yunani dan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil meyakinkan dalam kekalahan mengecewakan 0-1 tersebut.

"Tidak banyak yang bisa saya sesali dari penampilan saya, tetapi menurut saya, ketika tim kalah, penampilan pribadi tidak begitu penting," katanya saat itu. Bek bertubuh jangkung tersebut memang menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam laga kandang perdana Jürgen Klopp sebagai pelatih baru tim nasional. Pemain berusia 25 tahun itu tampil tanpa cela dalam pertandingan keduanya bersama tim nasional, sangat tangguh dalam duel dan kuat dalam perebutan bola udara. "Menurut saya, penampilan saya cukup baik," kata Bisseck dengan rendah hati. Ia telah "berusaha melakukan segalanya untuk membantu tim". Namun, upayanya "belum cukup".