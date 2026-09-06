Frenkie de Jong yang berusia 29 tahun terus menjalani pemulihan dari cedera yang dideritanya pada awal September, namun kepulihannya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena berbagai perkiraan menyebutkan bahwa gelandang tersebut tidak akan pulih sepenuhnya sebelum bulan Oktober tiba, dengan syarat program pemulihannya tidak terhenti akibat rasa nyeri atau kekambuhan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pemain Belanda tersebut mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanan selama Piala Dunia, cedera yang diagnosisnya diumumkan secara resmi oleh klub Barcelona pada 23 Juli, meskipun informasi yang sampai ke tim pelatih pimpinan Hansi Flick menunjukkan bahwa cedera itu terjadi selama salah satu sesi latihan timnas Belanda, sekitar 16 Juni.

Penemuan cedera itu tertunda karena pemain tersebut mendapatkan diagnosis yang keliru dari dokter timnas negaranya, sehingga membuatnya terus bermain, selain itu setelah menyelesaikan keikutsertaannya di Piala Dunia pada 30 Juni, ia tidak bergabung dengan latihan Barcelona, melainkan pergi berlibur selama dua pekan di Ibiza.

Dengan demikian, Barcelona baru mengetahui tingkat keparahan cedera yang sebenarnya setelah jangka waktu yang lama, di mana diagnosis pertama yang akurat atas cedera itu, dari pihak klub Katalan, adalah pada 13 Juli.

Frenkie saat itu memilih untuk menjalani perawatan konservatif dalam menangani cederanya, meskipun ada penolakan dari tim medis klub, yang berpandangan bahwa menjalani operasi bedah adalah pilihan terbaik.

Meski demikian, klub Katalan menghormati keputusan sang gelandang, dan kedua belah pihak sepakat untuk memantau perkembangan kondisinya sesuai dengan perasaannya dan responsnya terhadap perawatan.

Dalam konteks ini, sumber-sumber dari tim pelatih menyebutkan bahwa waktu berikutnya untuk mengevaluasi kondisi De Jong akan berlangsung setelah jeda internasional mendatang, yang akan dimulai pada 21 September dan berakhir dengan kembalinya kompetisi liga pada 10 atau 11 Oktober.

Pemain Belanda itu berniat memanfaatkan periode absennya kompetisi klub untuk memberikan dorongan terakhir bagi perawatan konservatif yang ia pilih untuk dijalani.

Frenkie berharap dapat siap untuk bergabung dengan tim mulai 8 Oktober, yang merupakan waktu ketika rekan-rekannya yang membela timnas akan kembali ke latihan Barcelona.

Hal itu bergantung pada membaiknya kondisinya dan tidak dialaminya lebih banyak rasa nyeri pada ligamen yang cedera di lutut kanan, De Jong juga harus memperoleh ritme pertandingan minimal sebelum kembali ke lapangan.

Masalahnya adalah para lawan yang menanti Barcelona setelah jeda tersebut akan tangguh, yaitu Getafe, Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid dalam El Clasico yang dijadwalkan pada 25 Oktober, yang akan menuntut para pemain Barcelona mencapai kondisi fisik terbaik.

Dengan demikian, Hansi Flick juga akan memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana menangani kembalinya De Jong.

De Jong saat ini menjalani latihan lari secara terus-menerus di permukaan lapangan dalam garis lurus, namun ia belum mulai bekerja dengan bola atau mengikuti latihan yang melibatkan konfrontasi dengan pemain lain, sehingga masih ada beberapa tahap yang harus ia lalui dalam program perawatan konservatifnya.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"