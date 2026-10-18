Bisa membela Maroko, Mesir bergerak untuk merekrut bintang Brighton Inggris

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, terus memantau perkembangan pemain muda Younes Ibrahim, gelandang Brighton di Liga Inggris, sebagai persiapan atas kemungkinan pemanggilannya ke pemusatan latihan November mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya tim kepelatihan untuk memanfaatkan talenta-talenta muda berdarah Mesir yang berkarier profesional di Eropa.

Seorang sumber di internal timnas Mesir menyatakan kepada Agence France-Presse bahwa Ibrahim, 18 tahun dan lahir di Australia, telah masuk dalam perhitungan Hossam Hassan setelah mencuri perhatian menyusul promosinya ke tim utama Brighton musim ini. Ia juga sudah tampil secara resmi menghadapi Kauno Zalgiris dari Lituania di Liga Konferensi Eropa, Kamis lalu, saat ia mencetak satu assist dalam kemenangan empat gol tanpa balas.

Pemain tersebut dapat membela empat timnas, yaitu Mesir, Maroko, Inggris, dan Australia, berkat kewarganegaraan kedua orang tuanya dan tempat kelahirannya. Hal itu mendorong Federasi Sepak Bola Mesir, melalui komite pemain profesional berdarah Mesir, untuk menghubunginya dan mempercepat penyelesaian prosedur hukum yang diperlukan.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa tim kepelatihan menunggu federasi sepak bola menyelesaikan prosedur tersebut, sebagai persiapan atas kemungkinan bergabungnya pemain itu ke pemusatan latihan November. Ia menambahkan bahwa timnas ingin mengulang pengalaman Haitham Hassan, yang bergabung dengan skuat Mesir pada Maret lalu, meski memiliki kewarganegaraan Mesir, Tunisia, dan Prancis.

Timnas Mesir saat ini memuncaki Grup B pada kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan koleksi 4 poin, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Angola, lalu meraih kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor 5-0.