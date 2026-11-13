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Direktur teknik Ajax Amsterdam Jordi Cruijff sangat antusias dengan perekrutan kiper Marc-Andre ter Stegen.

"Ter Stegen bisa bermain di mana saja yang ia mau, tetapi ia tetap punya ambisi untuk bermain di Ajax," kata Cruijff seperti dikutip Ajax Showtime. "Transfer-transfer seperti ini menyenangkan."

Ajax meminjam ter Stegen dari FC Barcelona hingga akhir musim ini. Di klub tersebut, kiper timnas Jerman itu masih terikat kontrak hingga 2028. Pada awal Agustus, klub papan atas Belanda itu secara resmi merampungkan perekrutan ter Stegen yang menyita perhatian.

Meski pemain berusia 34 tahun itu awalnya sempat mendapat kritik, kini ia tampil meyakinkan dengan performa apik yang konsisten. Ter Stegen sejauh ini telah tampil 16 kali untuk Ajax, yang menempatkan diri dalam persaingan gelar Eredivisie. Dengan selisih hanya satu poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven, klub pemegang rekor gelar juara itu kini berada di posisi ketiga.

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Pujian khusus untuk ter Stegen: "Membuat saya gila"

"Ter Stegen membuat saya gila saat latihan," kata penyerang Ajax Tolu Arokodare baru-baru ini kepada Het Laatste Nieuws seraya memberikan pujian khusus kepada kiper baru tersebut. "Kadang sangat membuat frustrasi melihatnya menahan tembakan demi tembakan. Rasanya ingin memukulnya."

Getty Images

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Di Barcelona, ter Stegen belakangan tidak lagi punya prospek untuk tampil secara reguler dalam jangka panjang karena Joan Garcia jelas menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang sang juara Spanyol. Demi mendapat kesempatan bermain, ter Stegen dipinjamkan ke FC Girona pada paruh kedua musim lalu. Namun, ia segera mengalami cedera paha dan akibat cedera itu tidak bisa lagi membuktikan kelayakannya untuk tampil di Piala Dunia.

Karena kini kembali menjadi pemain inti tetap di Ajax, ter Stegen juga berhasil merebut kembali status tersebut di tim nasional, setidaknya untuk saat ini. Pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp untuk sementara menetapkannya sebagai kiper nomor satu tim DFB, dan pada Jumat malam ter Stegen akan menjalani penampilan ke-46 bersama timnas dalam laga Nations League melawan Serbia.