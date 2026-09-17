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imago-sport-1078840121.jpgAnadolu Agency
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Bintang Tunisia pensiun dari timnas setelah tiga kali tampil di Piala Dunia

E. Skhiri
Tunisia
FC Koeln
Tunisia

Ellyes Skhiri, bintang klub Jerman Koln, mengumumkan pensiun dari kancah internasional bersama timnas Tunisia.

Skhiri mengatakan melalui akun Instagram-nya, "Telah tiba saatnya bagi saya untuk mengumumkan berakhirnya perjalanan internasional saya."

Ia menambahkan, "Mengenakan seragam ini dan mewakili tanah air saya adalah sumber kebanggaan dan kehormatan yang besar. Emosi, momen-momen tampil bermain, dan semua kenangan ini akan tetap terukir dalam ingatan saya."

Ia melanjutkan, "Kesempatan mewakili Tunisia di ajang sepak bola terbesar, melalui keikutsertaan di 4 edisi Piala Afrika dan 3 Piala Dunia, adalah keistimewaan besar yang menghiasi perjalanan karier saya selamanya."

Skhiri menuturkan, "Kami telah merasakan kemenangan-kemenangan besar dan momen-momen penuh kegembiraan bersama, tetapi kami juga merasakan kekalahan-kekalahan pahit dan kekecewaan yang akan tetap menjadi momen paling menyakitkan dan tersulit dalam perjalanan karier olahraga saya."

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Ia menegaskan, "Dedikasi, ketulusan, dan rasa hormat saya sepanjang tahun-tahun ini tak terbatas terhadap timnas Tunisia kami. Saya berharap yang terbaik untuk semua rekan setim saya, staf teknis, dan para anggota Federasi Tunisia di masa depan, agar mereka semua meraih kemenangan-kemenangan besar, untuk mempersembahkan kegembiraan dan kebanggaan yang layak diterima rakyat Tunisia."

Pada saat yang sama, akun Federasi Tunisia di Instagram menyampaikan pesan terima kasih kepada Skhiri, dengan menulis, "Terima kasih Ellyes Skhiri atas segalanya. 11 tahun kesetiaan, pengorbanan, dan kebanggaan bagi panji-panji nasional. Elang Tunisia selamanya."

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