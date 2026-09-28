Jeda internasional tampaknya memberikan dorongan besar bagi sejumlah pemain tim nasional Belanda. Bukan hanya Ruben van Bommel yang tampil mencolok, Mexx Meerdink juga memberikan kesan yang sangat baik. Kini, tugasnya adalah menunjukkan kualitasnya itu setiap pekan bersama AZ, demikian pendapat Kenneth Perez dan Marciano Vink di Voetbalpraat di ESPN.

Meerdink sudah masuk sebagai pemain pengganti lebih awal saat menghadapi Jerman pada Kamis (1-1), ketika Brian Brobbey mengalami cedera. Saat melawan Serbia (menang 2-1), ia untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama Belanda dan langsung mencetak dua gol penting. Marciano Vink berharap sang striker kini juga bisa meneruskan performa itu bersama AZ.

“Di AZ, dia terlalu punya dorongan untuk membuktikan diri demi bisa masuk ke tim nasional Belanda, demi dipilih, demi dilihat,” ujarnya mengawali. “Di AZ, dia sibuk menunjukkan Meerdink, padahal dia hanya harus bermain sepak bola. Punya fokus yang baik.”

“Sekarang kamu melihat apa yang dia berikan untuk Belanda. Jika dia membawa itu di AZ... Sekarang dia sudah mencapai sesuatu yang sudah sangat lama dia perjuangkan, jadi saya pikir sekarang di AZ juga seharusnya akan lebih mudah. Dia mendapat dorongan. Sekarang dia sudah melewati sesuatu.”

“Beri anak itu waktu juga,” timpal Perez. “Sudah lama dia tidak bermain penuh dalam pertandingan-pertandingan, karena Troy Parrott memang merupakan striker utama yang bagus. Tapi dia punya hal-hal tertentu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Cara dia menendang, cara dia melepaskan bola. Mungkin itu masih terlalu sporadis, tapi beri dia waktu.”

“Saya benar-benar tidak akan mengangkat-angkat Meerdink di sini,” respons Vink. “Karena musim lalu masih dikatakan bahwa dia tidak melakukan tekanan seperti Parrott, dan sekarang dia dipuji karena melakukan tekanan dengan luar biasa di tim nasional Belanda. Jadi, pada dirinya juga muncul fokus tambahan di tim nasional Belanda, itu harus dia bawa ke AZ.”

“Sebenarnya dia harus pergi dari sana,” lalu Perez membuat komentar yang janggal. “Dia benar-benar harus pergi dari sana! Dia harus dipicu!” kata sang analis, yang menilai Meerdink tidak cukup tajam di Alkmaar. “Beberapa pemain butuh rangsangan, dia harus terus-menerus dipicu.”