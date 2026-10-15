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FBL-KSA-PROLEAGUE-NASSR-SHABABAFP
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Bintang Teluk 27: Hammam Al Hammami mendekati kepergian dari Al Shabab

Transfers
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Diriyah
Saudi Pro League
Gulf Cup
Saudi Arabia
Arab Saudi

Siapa yang akan berhasil merebutnya?

Humam Al-Hamami, bintang Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", semakin dekat untuk meninggalkan klubnya saat ini, Al-Shabab Arab Saudi.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiah" menyebutkan bahwa negosiasi Al-Shabab dengan Al-Hamami untuk memperbarui kontraknya telah terhenti, di tengah tidak adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai detail perpanjangan kontrak.

Kontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan Al-Shabab berakhir pada penghujung musim ini, sehingga memungkinkannya menandatangani kontrak dengan klub mana pun pada Januari mendatang dan bergabung secara gratis pada musim panas nanti.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Hamami menjadi incaran beberapa klub di Liga Roshn Saudi, terutama Al-Diriyah yang baru promosi dari Divisi Satu.

Hal ini terjadi setelah penampilan istimewa yang ditunjukkan winger Saudi tersebut di turnamen Khaleeji 27, di mana ia mencetak satu gol dan membawa Arab Saudi meraih gelar untuk kali keempat dalam sejarahnya, serta memperoleh penghargaan pemain terbaik turnamen.

Sebelumnya, Al-Hamami pernah bermain untuk Al-Ittihad dan Al-Khaleej, sebelum pindah ke Al-Shabab pada musim panas 2025, dan tampil bersama klub tersebut dalam 40 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak dua gol dan menciptakan tiga assist.

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