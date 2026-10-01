Bintang Spanyol tinggalkan pemusatan latihan karena cedera

Salah seorang pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Spanyol setelah merasakan gangguan pada paha kirinya, menyusul kemenangan besar atas Kroasia dengan skor (4-1) pada Selasa lalu, untuk kembali ke klubnya tanpa pemanggilan pemain pengganti.

Hal ini berkaitan dengan sayap Athletic Bilbao, Nico Williams, yang berhasil mencetak gol keempat ke gawang Kroasia pada menit ke-89 dalam pertandingan yang digelar dalam rangka laga kedua fase grup UEFA Nations League.

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Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan bahwa pemain tersebut tidak akan digantikan dalam dua pertandingan tersisa selama jeda internasional, menghadapi Republik Ceko di Oviedo pada Sabtu, kemudian Kroasia di Split pada Selasa mendatang, sehingga timnas Spanyol menuntaskan pemusatan latihannya dengan daftar yang berisi satu pemain lebih sedikit.

Dalampernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers La Roja disebutkan: "Nico Williams absen dari pemusatan latihan timnas Spanyol. Pemain internasional itu mengindikasikan adanya gangguan pada paha kirinya, setelah pertandingan yang digelar di Sevilla melawan Kroasia. Selama hari istirahat, perkembangan kondisinya dipantau secara cermat, dan karena gangguan tersebut terus berlanjut, ia tidak mengikuti latihan pada hari Kamis."

Pernyataan itu menambahkan: "Setelah pemeriksaan medis yang dilakukan hari ini oleh layanan medis Federasi Spanyol, diputuskan untuk memisahkannya dari pemusatan latihan saat ini guna melanjutkan proses pemulihan. Layanan medis Athletic Bilbao, setiap saat, telah diberitahu mengenai perkembangan kondisi pemain tersebut, yang akan melanjutkan perawatan dan pemulihannya di bawah pengawasan klubnya."

Spanyol, juara Euro dan Piala Dunia, memuncaki klasemen grupnya di UEFA Nations League dengan raihan 6 poin, setelah mengalahkan Inggris (3-2) dan Kroasia (4-1).



