Bintang Senegal: Kami siap tidur di tempat sampah saat melawan Maroko

Idrissa Gana Gueye, bintang tim nasional Senegal dan Everton, mengatakan pada hari Jumat ini bahwa situasi dan ketegangan menjelang final Piala Afrika 2025 melawan Maroko "adalah hal yang wajar", sambil menolak untuk membesar-besarkan peristiwa yang mengiringi pertandingan tersebut.

Dalam wawancara dengan majalah Prancis "Onze Mondial", Gaye mengatakan: "Semua yang terjadi sebelum final itu sangat wajar... Kami tahu itu, tapi orang-orang terlalu membesar-besarkan masalah."

Pemain veteran Senegal itu menambahkan, sambil menekankan kekuatan hubungan antara kedua bangsa: "Sebelum final, bahkan sebelum Piala Afrika, semua orang tahu hubungan baik antara orang Maroko dan Senegal. Hubungan yang luar biasa ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan kita tidak boleh merusaknya.. Mereka adalah teman dan saudara."

Dia melanjutkan: "Kami sadar ini bukan pertandingan yang mudah, tapi tegang, namun kami siap menghadapi apa pun.. Kami tenang dan fokus 200%.. Apa pun bisa terjadi, tapi itu tidak akan memengaruhi kami, baik secara emosional maupun mental.. Bahkan kami berkata pada diri sendiri: Jika mereka membuang kami ke tempat sampah, kami akan tidur di sana dan tetap diam."

Pernyataan Jay ini muncul di tengah perdebatan sengit mengenai keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk mencabut gelar juara dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, setelah Tim Singa Teranga dianggap mundur dari pertandingan final turnamen tersebut.